Cet été, la SNCF va réinstaller un service de consignes à bagages dans ses gares... ou presque

La SNCF et sa filiale Gares & Connexions a lancé un appel à candidatures afin de trouver des commerçants et des partenaires pour mener à bien ce projet. Une trentaine de villes en France sont concernées pour une mise en place du service dès cet été.



Des bagages lourds, qui embarrassent, qui vous empêchent de faire autre chose lorsque vous êtes en voyage, entre deux trains, a fortiori quand il y a quelques trains de supprimés "en raison d'un mouvement social". Une situation "très gênante pour les voyageurs, notamment dans les gares de villes touristiques", relève Christiane Dupart, la vice-présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), interrogée par l'Informé.

Victimes de Vigipirate, des attentats... et de la SNCF

Avant, il y avait une solution : les consignes à bagages, qu'elles soient automatiques ou manuelles, qui peuplaient bon nombre de gares. Ces consignes ont peu à peu déserté les halls de gare, d'abord par une volonté de la SNCF "afin de limiter les coûts de personnel", ensuite après la mise en place du plan Vigipirate en 1996, qui stipulait que ces consignes à bagages devaient se situer "loin des flux de voyageurs et équipées d'un dispositif électronique soumis à autorisation préfectorale", autrement dit que chaque bagage consigné soit passé aux rayons X, rappelle Le Monde. Plutôt que de mettre certaines consignes de ses gares aux normes Vigipirate, la SNCF a préféré purement et simplement les supprimer.

Aujourd'hui, il ne reste que 13 gares pourvues de consignes à bagages en France : cinq des gares de Paris, sauf Bercy et Saint-Lazare, ensuite Chessy-Marne-la-Vallée, Bordeaux Saint-Jean, Lyon-Part-Dieu, Strasbourg, Marseille Saint-Charles et Montpellier Saint-Roch, les deux dernières étant des consignes manuelles, à savoir Dijon et Lille-Europe. Toulouse Matabiau a été l'une des dernières gares ces dernières années à perdre ce service, avec Nantes et Nice notamment. Et actuellement en travaux, la gare de la Ville rose ne retrouvera pas ses casiers à bagages après sa remise à neuf, si l'on en croit l'appel à candidatures lancé en début d'année par la SNCF.

Commerçants, hôtelers, sous-traitants...

En effet, cette dernière via sa filiale Gares & Connexions va mettre à disposition des voyageurs un service de consignes à bagages dans une trentaine de villes françaises (capitales régionales mais aussi destinations prisées des touristes) qui en sont dépourvues. Comme Toulouse. Ces consignes ne reviendront pas directement dans l'enceinte des gares mais seront "à moins de cinq minutes à pied" des quais. L'entreprise ferroviaire recherchaient pour ce faire "un ou plusieurs partenaire(s) proposant un service digitalisé de consignes à bagages situées à proximité des gares". Ces partenaires sont des hôteliers, des commerçants ou des sous-traitants. Leur service de consigne à bagages sera proposé en gare aux voyageurs, à un tarif d'environ "6 € par jour et par bagage", soit un prix équivalent à celui proposé dans les gares encore équipées du service (entre 4 et 9,50 € selon la taille du bagage ou du casier). La réservation et le paiement de ce service se fera par Internet, via le site de Gares & Connexions.

Un fonctionnement dès cet été

En réalité, plusieurs entreprises proposent un service de dépôt et de garde de bagages aux abords de plusieurs gares (Nannybag, Bounce, Stasher... etc.). Mais celles-ci souffrent d'un manque de visibilité. Un éventuel partenariat avec la SNCF pourrait faire décoller leur activité et proposer une solution fiable et pérenne à destination des voyageurs encombrés par leurs bagages.

Presque comme au bon vieux temps.

L'appel à candidatures s'est terminé le 24 avril 2023, et le de début de partenariat avec les sous-traitants, hôteliers et commerçants retenus par la SNCF a été fixée au 1er juin, pour une mise en service vraisemblablement cet été.