Déclaration de revenus 2023 : dans quels cas pouvez-vous demander un crédit ou une réduction d'impôt ?

On liste toutes les situations qui peuvent vous faire économiser gros au moment de faire votre déclaration d'impôts.

C'est le moment de se pencher sur sa déclaration de revenus en ce mois de mai. Il n'y a plus que quelques jours pour la remplir en version papier (22 mai) quand les départements 1 à 19 doivent avoir terminé le 25 mai au plus tard. Les départements 20 à 54 ont jusqu'au 1er juin, et les départements 55 à 974/976 ont jusqu'au 8 juin dernier délais.

Assurez-vous bien d'avoir fait le tour des réductions et crédits d'impôts auxquels vous pouvez prétendre lors de votre déclaration. On fait le tour de ces particularités qui peuvent vous faire économiser gros.

Frais de garde de jeunes enfants

Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses payées pour la garde de vos enfants ou petits-enfants à charge : que ce soit en crèche, en garderie ou bien auprès d'une assistante maternelle agréée.

L'enfant doit avoir moins de 6 ans. Les dépenses sont limitées à 3 500 euros par enfant gardé, 1 750 en cas de garde alternée.

Frais de scolarité

Une réduction d'impôts sur le revenu peut être accordé si vous avez un enfant à charge, qu'il est non rémunéré et qu'il poursuit ses études dans le secondaire ou le supérieur. Voici le montant par âge :

61 € pour le collège

pour le collège 153 € pour le lycée

pour le lycée et 183 € pour l’enseignement supérieur

En cas de services à la personne

Depuis janvier 2022, les particuliers qui s'offrent un salarié à domicile peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % des dépenses dans la limite annuelle de 12 000 euros à 20 000 euros selon votre situation. Cela vous concerne que vous exerciez une activité professionnelle, que vous soyez sans activité ou que vous soyez retraité.

Voici les types de services acceptés :

la garde d’enfants

le soutien scolaire

la préparation de repas à domicile

la collecte et livraison de linge repassé

l'assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap

l'aide à la mobilité des personnes ayant des difficultés de déplacement

l'entretien de la maison et travaux ménagers

les petits travaux de jardinage

les prestations de petit bricolage

les prestations d’assistance informatique et internet

En cas de dépenses afférentes à la dépendance

"Afin de soutenir les personnes en perte d’autonomie, un cadre fiscal spécifique a été mis en place leur permettant de réduire leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses occasionnées par la dépendance", détaille le site du service public. La réduction d'impôts est de 25 % des dépenses supportées, avec un plafond annuel de dépenses de 10 000 euros par personne hébergée.

Accueil d'une personne âgée

Cette réduction vous concerne si vous hébergez une ou plusieurs personnes âgées de 75 ans ou plus. La déduction est limitée à 3 786 euros par personne accueillie en 2022.

Avec le dispositif MaPrimeRénov'

Ce dispositif, accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements construits depuis au moins 15 ans, vous octroie une réduction d'impôts.

En cas d'investissement locatif dans le logement neuf

Les réductions d'impôts dites "Pinel" et "Duflot" peuvent être activées en cas d'achat de logements neufs ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % du montant de l'investissement pour une durée minimale d'engagement de location de neuf ans.

La réduction d'impôt est calculée dans la limite des deux plafonds suivants :

300 000 € par personne par an

5 500 € par m2 de surface habitable.

En cas d'investissement locatif dans le logement ancien

La réduction d'impôts "Denormandie" est destinée à encourager la rénovation dans le logement ancien. "Pour en bénéficier, les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.

Le montant de la réduction varie de 12 % à 21 % du prix de revient net du logement, le coût d'acquisition étant plafonné à 300 000 euros.

Si vous louez votre logement sous les prix du marché

Le dispositif "Loc'Avantages" vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôts si vous proposez un logement à la location à un loyer inférieur à celui du prix du marché.

En cas de borne de charge pour véhicule électrique

Si vous vous faites installé une borne de recharge de véhicule électrique dans votre résidence principale ou secondaire, que vous soyez propriétaire ou locataire, cela vous ouvrira la possibilité d'avoir un crédit d'impôts.

Pour une personne seule, le crédit d’impôt est limité à un système de charge pour un même logement.

Pour un couple, le crédit d’impôt est limité à deux systèmes de charge pour un même logement. Dans ce cas, vous devez être soumis à imposition commune.

En cas de don à une association

Le don aux associations peut donner lieu à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % voire à 75 % du montant versé selon l’association choisie, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

"Pour être éligible à la réduction d’impôt, vos versements, quelle qu’en soit la forme, doivent être désintéressés et ne comporter aucune contrepartie", rappelle le site du service public.

En cas de dons ou d'investissement dans une entreprise

Si vous souscrivez au capital de certaines sociétés, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dite "Madelin" égale à 18 % des versements effectués chaque année pendant la période de référence.

Le taux peut grimper à 25 % via la loi de finances pour 2019. Les plafonds sont de 50 000 euros pour une personne et de 100 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune.