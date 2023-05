Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Ecole de foot locale : les enfants dans les tribunes de Paul-Lignon

La saison des championnats du district Aveyron de football arrive à son terme.

Ainsi l’AS Saint-Geniez-d’Olt soutenue par la caisse locale du Crédit Agricole et l’hôtel Concortel à Paris a organisé une sortie au stade pour les jeunes de son école de football.

Les parents accompagnateurs et les différents éducateurs on fait le déplacement au stade Paul Lignon à Rodez, pour assister à la rencontre de l’équipe du Rodez Aveyron Football et de l’équipe de l’AS Saint-Étienne en championnat de ligue 2.

Retour au bercail

Les 110 invités ont suivi ce match avec enthousiasme et à l’issue du match, tard en fin de soirée que les deux bus affrétés ont ramenée tout ce petit monde au bercail. Pour tous ces jeunes passionnés de foot, ce fut un très beau moment. Ils en remercient grandement les organisateurs.