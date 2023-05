Bozouls. Expo : "Joie et Réflexion" à la galerie

Florence Hombecq artiste peintre sculptrice nous transporte dans un univers d’humour et de réflexion. Son écriture artistique est le résultat d’un travail étudié et philosophique. La modernité des techniques nous balance entre pop-art et art singulier, une vraie signature.

Quant à Nicolas Hombecq, c’est est un artiste en trois dimensions. Après une carrière scientifique d’ingénieur dans l’industrie, il se retrouve dans l’univers artistique.

Pendant cette première période, en tant qu’artisan d’art, il confectionne des moules et des créations 3D pour les artistes sculpteurs et les galeries d’art. Toujours à la recherche des nouvelles technologies, il finit par travailler sur ses propres créations numériques.

Aujourd’hui, l’artiste invité se révèle à travers des constructions artistiques numériques, où il joue avec le contraste de l’hyper réalisme et l’onirisme du sujet, laissant libre court à l’imagination de celui qui regarde.

L’exposition est ouverte du 12 mai au 21 mai tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 heures ; (entrée libre) vernissage le vendredi 12 mai à 18 heures.

La galerie 8, allée Paul-Causse 12340 Bozouls renseignements 05 65 48 51 52 ou www.bozouls.fr