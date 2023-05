Guerre en Ukraine : l'Assemblée nationale demande d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes

Alors que la guerre en Ukraine et notamment aux abords de Bakhmut continue de faire rage, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de résolution visant le groupe Wagner.

L'Assemblée nationale a appelé la France et l'Union Européene à inscrire le groupe Wagner, mobilisé dans la guerre en Ukraine et qui combat les soldats de Volodymyr Zelensky, sur la liste des organisations terroristes, mardi 9 mai 2023.

À l'unanimité

Inscrire le groupe militaire privé Wagner sur la liste des organisations terroristes ? C'est oui pour l'Assemblée nationale. La proposition de résolution a été adoptée à l'unanimité, mardi, peu avant 19 heures. La totalité des 331 députés ayant votés s'est prononcée pour, dépassant très largement et logiquement la majorité absolue, fixée à 166 voix.

\u2705 Appeler la France et l’UE à inscrire le groupe militaire privé Wagner sur la liste des organisations terroristes



\ud83d\uddf3\ufe0f L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de résolution.



— Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 9, 2023

Déjà visé en avril

Cette résolution transpartisane et non contraignante, portée par le député du parti présidentiel Renaissance Benjamin Haddad, également président du groupe d'amitié France-Ukraine, cible le groupe de mercenaires qui opère aux côtés de l'armée russe en Ukraine et est également implanté en Afrique.

Le groupe Wagner a été placé en avril sur la liste des sanctions de l'Union européenne pour "participation active à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine". Les personnes et entités placées sur cette liste font l'objet d'un "gel des avoirs et il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds à leur disposition".

En Ukraine, mais aussi en Afrique

Outre son implication dans le conflit ukrainien aux côtés de Moscou, le groupe Wagner - dirigé par l'oligarque russe Evguéni Prigojine - est également implanté en Afrique, notamment au Mali et en Centrafrique, où la France perd de l'influence au profit de puissances comme la Chine et la Russie.

L'oligarque russe Evguéni Prigojine est à la tête du groupe Wagner. MAXPPP - Pool /Wagner Group

"Ma conviction, c'est que les différents Etats africains, y compris ceux qui se sont tournés vers cette solution de court terme, finiront par s'en passer parce qu'elle ne sème que le malheur là où elle se trouve", avait déclaré en février Emmanuel Macron, en référence au groupe paramilitaire russe, avant une tournée en Afrique centrale.