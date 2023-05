Guerre en Ukraine : "Poutine est sur la défensive", affirme le Général Pellistrandi

Le Général Pellistrandi, rédacteur en chef de Défense nationale, a passé en revue les célébrations du 9 Mai en Russie. Selon lui, "Poutine est sur la défensive, la Russie attend fébrilement la contre-offensive".

Comment analysez-vous les célébrations du 9 Mai en Russie et les mots prononcés à cette occasion par Vladimir Poutine ?

C’est un discours très dur, mais sur le ton de la défensive. Vladimir Poutine ne peut plus envisager une conquête de l’Ukraine. Il cherche à fédérer les Russes en affirmant qu’il est en train de les défendre face aux attaques des méchants occidentaux. C’est une inversion des rôles pour ne pas reconnaître qu’il est responsable de la guerre et du fiasco de l’armée russe.

Le ton monte avec le chef de Wagner, Evgueni Prigojine. Comment l’interprétez-vous ?

Prigojine critique violemment le commandement militaire russe, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major des armées Valéri Guérassimov, mais, à ce stade, il n’y a pas d’attaque personnelle contre Vladimir Poutine. Il affirme que les officiers mentent au président russe. Ces tiraillements extrêmement forts traduisent de la fébrilité face à l’incapacité des Russes de remporter ne serait-ce que la bataille de Bakhmout.

A lire aussi : Guerre en Ukraine : l'Assemblée nationale demande d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes

Quelles perspectives pour Moscou ?

Les Russes espèrent casser la contre-offensive ukrainienne qu’ils attendent fébrilement. Ils espèrent qu’elle sera limitée, que les Ukrainiens ne pourront pas aller jusqu’à la mer d’Azov, afin de sanctuariser les 16 à 17 % du territoire ukrainien qu’ils ont conservé.

Quels sont les enjeux de cette contre-offensive de Kiev ?

Ils sont extrêmement importants pour les Ukrainiens. Il s’agit de reconquérir une partie de leur territoire. Mais c’est une opération complexe qui demande beaucoup d’énergie, de munitions, d’hommes. Et c’est un fusil à un coup. Les pays occidentaux ne seront pas en mesure, si elle échoue, de réarmer l’Ukraine rapidement. C’est la raison pour laquelle elle est préparée avec minutie, car quand elle sera déclenchée, il faudra aller jusqu’au bout. En cas d’échec, on sera dans le statu quo avec une guerre qui s’éternisera au-delà de 2023, 2024.

A lire aussi : Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine célèbre le 9 Mai dans une ville barricadée

Si les Ukrainiens reprennent du terrain, leur allié américain pourrait-il essayer de les pousser, dans un second temps, à se mettre à la table des négociations ?

C’est l’objectif de l’appui qui est donné aux Ukrainiens. Pour l’instant, la situation est figée sur la ligne de front, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Il faut que la contre-offensive permette d’établir un déséquilibre au profit des Ukrainiens, avec un gain sur le terrain, cela permettrait peut-être d’envisager une ouverture de discussions. Il faut être réaliste : la reconquête de la totalité du territoire ukrainien, en particulier les parties sous contrôle russes depuis 2014, comme la Crimée, paraît très compliquée.

La réaction de Vladimir Poutine ne sera-t-elle pas d’autant plus imprévisible, s’il se sent acculé ?

C’est la raison pour laquelle on peut penser que les axes de la contre-offensive ukrainienne pourraient porter sur les oblasts de Zaporijia et Kherson, en évitant le Donbass. Ce sera, en tout cas, un choix autant militaire que politique, et il sera décidé au plus haut niveau, car les Ukrainiens ont besoin de l’appui occidental.