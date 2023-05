Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine célèbre le 9 Mai dans une ville barricadée

Un événement affecté par la situation difficile de l’armée russe et l’ombre d’une contre-offensive.

Le soleil pointe enfin son nez à Moscou, comme s’il était aussi ravi que les Russes venus admirer le célèbre défilé militaire sur la Place Rouge, la plus grande démonstration annuelle de Vladimir Poutine. Profitant de ce jour férié, les Moscovites sont venus par dizaines, en famille ou entre amis, contempler les soldats parader et les avions militaires tournoyer dans le ciel. Habituellement, la “Journée de la Victoire” sur l’Allemagne nazie en 1945 est une source de célébration et de joie. Pourtant, cette année, l’événement est affecté par la situation difficile de l’armée russe sur le front ukrainien et l’ombre d’une contre-offensive prochaine.

Conséquence : pas d’avion dans le ciel moscovite, pas de véhicules blindés lourds dans les rues, mais en lieu et place, une ville barricadée avec des palissades en fer qui ne permettent pas de voir le défilé de près.

Nicolas, du haut de ses 9 ans, boude dans son coin. Il n’a pas vu grand-chose de la parade militaire, qu’il avait hâte de découvrir. « On ira le revoir sur la télévision à la maison, avec ton grand frère », rassure son père. Son fils aîné, déjà adolescent, est resté dormir à la maison ce mardi matin. « Il est essentiel d’inculquer le patriotisme dès le plus jeune âge, les bons principes aux citoyens, pour qu’ils se battent ensuite pour les bonnes valeurs, comme en Ukraine », philosophe Alexandre.

Résistance silencieuse

Le quinquagénaire, barbe poivre sel très soignée, observe avec mépris la joyeuse foule armée de portables, prête à filmer le moindre mouvement au loin. Venus de tous les recoins de la Russie, des jeunes gens agitent les drapeaux russes et soviétiques, avides d’un spectacle qui n’aura pas eu lieu. « On n’a rien réussi à voir ! », peste à voix basse la foule en se dissipant, déçue d’un défilé trop court et trop modeste à son goût. « Eux, ils n’ont rien compris. Cette génération Tik Tok ne pense qu’à s’amuser, alors que le but même de cette journée est de rendre un hommage à l’héroïsme des morts », critique le père de famille.

Ceux qui condamnent la guerre en Ukraine ont refusé de venir applaudir cette démonstration de force de Vladimir Poutine. « Voir mes collègues de travail boire ses paroles me donne juste envie de démissionner », affirme avec dégoût Victoria, qui travaille dans un café. « Le 9 Mai n’est plus ce qu’il était originellement. J’adorais le fêter avec mon arrière-grand-mère, qui me racontait ce qu’elle avait vécu pendant la guerre, mais avec Poutine, il est juste devenu synonyme de “nous allons recommencer” [une nouvelle guerre]. Cette journée est ruinée à tout jamais. » Victoria, qui se maquille au quotidien de jaune et de bleu, refuse de célébrer cette journée si particulière. Alors, durant 24 heures, elle ignore les félicitations, ne participe pas aux conversations et avoue, quand on lui pose la question, qu’elle condamne cette célébration. Une sorte de résistance silencieuse.

