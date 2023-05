Saint-Laurent-de-Lévézou. L’atelier d’art floral japonais autour du kokedama a connu un vif succès

À l’initiative du Point Info Seniors du Lévézou, une dizaine de jardiniers et jardinières sont venus découvrir l’art du kokedama. Cet art floral provenant du Japon consiste en une création végétale, petite sphère entourée de mousse naturelle contenant des plantes vivantes, qui peut être posée ou suspendue et qui n’a pas besoin de pot. Les participants ont pu pétrir l’argile en forme de boule, la creuser, l’envelopper de terreau et de mousse avant d’y planter des boutures de fleur. Pour finaliser leur création des supports en macramés ont été réalisés pour suspendre leur création ! Un bel après-midi où bonne humeur et entraide entre participants étaient à l’honneur pour découvrir cette technique. À la fin de l’atelier, chacun a pu repartir avec sa ou ses créations.