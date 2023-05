"Le meilleur", "un rire tonitruant", "un homme solaire" : hommages unanimes pour Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine

L'annonce du décès d'Arman Soldin, reporter de l'AFP tué en Ukraine, a suscité de très nombreux hommages extrêmement vibrants.

"Nous avons la douleur d'annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd'hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches." C'est ainsi que l'AFP a fait part du décès de l'un des siens, mardi 9 mai 2023, suite à une frappe de roquettes. Rapidement, des milliers d'hommages ont été adressés au journaliste de 32 ans et à ses proches.

"Mon pote, mon binôme. Le meilleur"

Un premier message a été publié par Daphné Rousseau. Elle aussi reporter pour l'AFP, elle faisait équipe avec Arman Soldin. "Je n'ai juste pas les mots mon pote, mon binôme. Le meilleur, le plus pro, le plus calme, le plus souriant, le plus humain. Le plus vivant. Pour Toujours", a-t-elle réagi, joignant à son tweet une vidéo de leur "premier départ sur le front en avril 2022". Le journaliste, au volant du véhicule, reprend "I wanna be forever young". Avec un sourire éternel.

"T'sais" Arman, je n'ai juste pas les mots mon pote, mon binome. Le meilleur, le plus pro, le plus calme, le plus souriant, le plus humain. Le plus vivant. Pour Toujours. pic.twitter.com/qxl0nSnHgY — Daphné Rousseau (@daphnerousseau) May 9, 2023

Ce sourire, il est cité sur chaque message apporté par un confrère ayant pu rencontrer le natif de Sarajevo. "Un rire tonitruant et une passion dévorante pour la vie et ce qu'il faisait", a salué Paul Gasnier, journaliste pour Quotidien. "Souhaitons à tous de rencontrer des êtres aussi rayonnants, drôles et brillants qu'Arman Soldin."

Quelle horreur. Quel gâchis. Souhaitons à tous de rencontrer des êtres aussi rayonnants, drôles et brillants qu’Arman Soldin. 32 ans. Un rire tonitruant et une passion dévorante pour la vie et ce qu’il faisait. C’est inconcevable pic.twitter.com/VSsUv3pBjM — Paul Gasnier (@polgasnier) May 9, 2023

Journaliste sportif pour France Bleu Armorique, François Rauzy a aussi rendu hommage à son confrère. "Ce mec était un putain de rayon de soleil, le sourire en bandoulière, et même depuis l'Ukraine et son théâtre de guerre, il arrivait à trouver de la lumière dans les moments les plus sombres."

Ce mec était un putain de rayon de soleil, le sourire en bandoulière, et même depuis l’Ukraine et son théâtre de guerre il arrivait à trouver de la lumière dans les moments les plus sombre.

Arman était aussi un rennais, supporter du #SRFC et ancien joueur du club chez les jeunes. — François Rauzy (@RauzyFrancois) May 9, 2023

"Ta jeunesse nous oblige"

Reporter pour France Télévisions, Maryse Burgot n'a "pas croisé Arman sur les routes de la guerre". Mais elle souligne elle aussi le sourire, sur une photo du journaliste en Ukraine. "Ta jeunesse nous oblige".

Je ne l’ai pas croisé sur les routes de la guerre en Ukraine. Mais quel magnifique sourire sur cette photo. Ta jeunesse nous oblige Arman . RIP.@ArmanSoldin pic.twitter.com/vgtNapGFFR — Maryse Burgot (@MaryseBurgot) May 10, 2023

Directrice de France Inter, Adèle Van Reeth a adressé tout son soutien "aux équipes de l'AFP, à la famille et aux proches d'Arman Soldin. Nous partageons votre douleur. Tout mon respect aux journalistes pour le travail admirable et si essentiel qu'ils réalisent".

Cette nouvelle nous bouleverse. Au nom de @franceinter, j'adresse tout mon soutien aux équipes de l'@afpfr, à la famille et aux proches d'Arman Soldin. Nous partageons votre douleur. Tout mon respect aux journalistes pour le travail admirable et si essentiel qu'ils réalisent. https://t.co/XeJOwcV2eG — Adèle Van Reeth (@AdeleVanReeth) May 9, 2023

Salué par le ballon rond

Le monde du ballon rond a rendu hommage à Arman Soldin. Tout d'abord, Canal+, puisque le journaliste présentait sur la chaîne cryptée les grosses affiches de Premier League, le championnat de football anglais, avant de couvrir le conflit en Ukraine. "Nous dédions cette soirée à notre collègue et ami", a tweeté la chaîne.

Le Stade Rennais, qui évolue en Ligue 1, a également réagi au décès d'Arman Soldin. "Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008, en U13 et U15", a tweeté le club, qui adresse "ses sincères condoléances à la famille et aux proches d'Arman".

C’est avec une grande tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition d’Arman Soldin qui a perdu la vie en Ukraine, en exerçant son métier de journaliste reporter d’images.

Passionné des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs de 2006 à 2008 en U13 et U15.… https://t.co/I0dcgAs7fu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 9, 2023

Minute de silence

Gérard Larcher et le Sénat ont aussi eu une pensée pour le journaliste de 32 ans. Une minute de silence a été respectée pour saluer la mémoire d'Arman Soldin.

Une minute de silence au #Sénat : @gerard_larcher rend hommage au journaliste de l’AFP Arman Soldin tué mardi en Ukraine par une frappe russe. "Ce jeune homme de 32 ans risquait sa vie chaque jour pour nous informer" #QAG pic.twitter.com/LZGR96tFt8 — Public Sénat (@publicsenat) May 10, 2023

"Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères", a, pour sa part, déclaré Emmanuel Macron, dans la soirée du mardi 9 mai. Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a salué le travail du journaliste, qui "a payé de sa vie son ardente vocation à nous informer des réalités de la guerre".

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

Bouleversée par le décès d'Arman Soldin, reporter pour l'AFP. Tué en Ukraine à 32 ans alors qu'il couvrait les combats. Il a payé de sa vie son ardente vocation à nous informer des réalités de la guerre. Toutes mes condoléances à sa famille et ses collègues. pic.twitter.com/ywqLiFRc80 — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) May 9, 2023

Enfin, le comédien Pierre-Antoine Damecour a répété qu'Arman Soldin "prenait des risques au quotidien pour nous informer au mieux. Il prenait même le temps parfois de sauver des animaux..."

Arman Soldin prenait des risques au quotidien pour nous informer au mieux, il prenait même le temps parfois de sauver des animaux… Il est mort aujourd’hui à cause de Poutine en faisant son travail. Pensées à sa famille et ses collègues ??? pic.twitter.com/QQWMg5TGM7 — Pierre-Antoine Damecour (@padamecour) May 9, 2023

Troisième journaliste français tué en Ukraine

Arman Soldin est le troisième journaliste à mourir en Ukraine. En mars 2022, Pierre Zakrzewski, cameraman franco-américain pour la chaîne Fox News, était décédé suite à des tirs contre son véhicule près de Kiev. Durant le même mois, Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFMTV, est mort alors qu'il couvrait une opération d'évacuation près de Sievierodonetsk.