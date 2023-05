Rignac. Le musée poursuit ses visites

" Une expérience qui ne demande qu’à se renouveler". Ce sont les mots prononcés par Jean-Louis Clergue, le président de l’association "Un œil sur le passé" à la suite de la première visite de cette année d’un groupe de résidents de la maison de retraite Les Rosiers. C’est fait, avec la réception de dix résidents et de trois accompagnateurs de la maison de retraite de l’hôpital de Decazeville. Pour cette visite d’une heure et demie qui s’est déroulée avec l’aide d’Annie et de Ginette, habituées à côtoyer les aînés, les visiteurs ont été partagés en deux groupes animés par Jean-Louis et René : "C’est plus facile de cette manière pour faire découvrir les quelque 200 objets et éléments que compte le musée", a précisé le président.

Que de souvenirs pour ces visiteurs quand ils ont vu une machine de 1928 qui imprimait, quand ils ont écouté de la musique sur des postes et gramophones très anciens mais en état de fonctionner ou des disques sur des tourne-disques, quand ils ont reconnu des machines à écrire diverses ou des machines à coudre à pédale sur lesquelles ils avaient travaillé, quand ils ont lu l’heure sur une horloge comtoise.

Certains ont regretté qu’avec toutes ces cafetières, ces pots au lait, ces moulins à café l’association n’ait pas ouvert une cafétéria. Et les actualités de 1900 diffusées en noir et blanc par des projecteurs d’époque qui ont ravivé quelques bons souvenirs : sport, circulation de véhicules anciens dans Paris, un reportage sur la Chine, une école de danses…