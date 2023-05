Rieupeyroux. Los Passejaïres fêtent leur 30 ans

C’est en présence d’environ 150 personnes que s’est déroulé l’anniversaire des 30 ans du club de randonnée Los Passejaires. Parmi les anciens, on notait la présence de Claude Sudraud, Francis Delpérié, Michèle Lacaze, Mmes Cayla et Ginestet, Marcel Robert, Mado Rey et bien d’autres. Geneviève Fuertes, présidente du Comité départemental de la randonnée nous faisait l’honneur de sa présence ainsi que Brigitte Mazars, conseillère départementale, et Vivian Couderc, maire de Rieupeyroux et vice-président de la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur. Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler les chantiers en cours : ouverture des activités aux actifs, tracé modifié pour le Chemin d’Ischafrède et l’annonce de deux randonnées nocturnes cet été ouvertes à tous. Mais ce fut également l’occasion de remettre gracieusement un livre retraçant 30 ans de randonnées en Ségala, livre qui fut grandement apprécié pour la quantité de souvenirs qu’il évoque et ainsi que le travail constant nécessaire à la pratique de la randonnée sur les chemins du Ségala.