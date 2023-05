Estaing. Louis Catusse a fêté ses 100 ans

Vendredi 28 avril, les adhérents du club des aînés ruraux d’Estaing étaient rassemblés à la salle d’animation pour leur repas de printemps. De la joie et du bonheur ont rythmé ces agapes qui se prolongeaient par une amicale attention en l’honneur de Louis Catusse pour ses 100 ans. Un moment fort émouvant pour tous les participants, ravis de pouvoir lui souhaiter un bel anniversaire.

Né à Maymac sur la commune de Rodelle le 26 avril 1923, il travaillera sur la ferme familiale de nombreuses années avant de venir à Estaing, chez sa tante Mme Boule, qui tenait l’hôtel du même nom. En 1956, il part à Paris avec Monique qu’il épousera le 2 mars 1957. Ensuite, ils reviennent à Estaing pour prendre la gérance de l’hôtel qu’ils achèteront un an plus tard. L’hôtel-restaurant "Aux Armes d’Estaing" est né ! Trois garçons viendront agrandir la famille : Jean-Michel, Dominique et Rémi. Si leur grande douleur fut de perdre Jean-Michel, leur fierté fut d’avoir donné le goût et l’art de la bonne cuisine à leurs enfants puisque deux seront cuisiniers et un pâtissier. En 2000, Louis et Monique prennent une retraite bien méritée et passent la main à Rémi et Pascale. Lors de son allocution, Jean-Pierre Régis, le président du club des aînés, a tout d’abord évoqué le nom d’hommes et de femmes connus et nés en 1923 tout comme des personnes célèbres ayant porté le nom de Louis, avant de revenir sur la vie professionnelle de Louis Catusse. "Combien de couverts, garnis de mets copieux et savoureux, furent servis durant toutes ces années. Certainement des dizaines de milliers : des repas familiaux d’Estagnols, d’Aveyronnais, de Parisiens, de Belges et d’autres nationalités ; des repas de baptême, de communion, de mariage, de banquet, de réveillon, de Nouvel An, de soirée dansante…". Et de continuer "Louis tu es le premier centenaire homme estagnol. Tes origines paysannes ont fait de toi un homme simple et calme, fidèle – 66 ans de mariage – inventif pour ta cuisine, tu as porté haut la gastronomie aveyronnaise. Du signe du Taureau, tu as gardé la ténacité des hommes du terroir", sans oublier son épouse Monique "qui fut pour Louis un soutien précieux et efficace en toutes circonstances".

Jean-Pierre Régis rappelait également l’implication de Mme Catusse dans la vie communale et associative. Au nom de tous les membres du club, il était heureux de souhaiter à ce fidèle adhérent "Bon anniversaire, bravo et merci Louis". Nathalie Couseran, maire de la cité, soulignera que cet anniversaire "est une occasion spéciale pour nous tous de vous témoigner notre gratitude et notre reconnaissance pour votre rôle important dans notre village ainsi que votre épouse qui a été conseillère municipale et membre active de plusieurs associations. Aujourd’hui, nous célébrons non seulement votre âge, mais aussi votre héritage. En effet, vos enfants ont suivi votre chemin. Vous êtes un modèle de persévérance", dira-t-elle.

De chaleureux applaudissements et un "joyeux anniversaire" ont ponctué les discours suivis du magnifique gâteau sur lequel les bougies, représentant les 100 ans, ont été soufflées par Louis Catusse.

Les participants étaient comblés de partager ce moment tout en dégustant le gâteau et en levant une coupe de champagne en l’honneur de leur nouveau centenaire ainsi qu’à son épouse Monique.

Cet événement, intense et poignant, fera partie des souvenirs heureux du club des aînés ruraux d’Estaing mais aussi des habitants de la commune.

Bon anniversaire M. Catusse et souhaits de bonne santé.