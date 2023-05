Salles-la-Source. Nuit des musées : immersion dans l’espace et le temps

Le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source s’associe à la dynamique européenne de la Nuit des musées qui aura lieu samedi 13 mai prochain. "Nous avons déroulé notre programme autour de l’espace et du temps, c’est un thème inédit pour une nuit des musées, que nous voulons toujours aussi festive, comme chaque année" assure Sophie, qui s’occupe de l’organisation culturelle au musée. Au programme de cette journée, à partir de 14 heures, entrée gratuite : démonstrations de savoir-faire exceptionnels (taille de pierre et fabrication de cadran solaire, horlogerie et mosaïque), séances de planétarium, ateliers familles pour fabriquer son petit cadran solaire en papier, parcours-jeu de la stratosphère dans le musée, spectacles de cirque extrême. C’est une variété d’animations qui attend les visiteurs gratuitement de 14 heures à minuit.