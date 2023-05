Sénergues. Opération nettoyage des chemins de randonnée de la commune

Une vingtaine de bénévoles, dont le maire et plusieurs membres de son conseil, ont répondu à l’appel de la mairie pour une journée citoyenne d’entretien des chemins de randonnées empruntés par les visiteurs et les futurs vacanciers.

Le rendez-vous était fixé à 8 h à l’Auberge du Castel, où, pendant la dégustation du café quatre groupes ont été formés pour se répartir les tronçons à nettoyer.

Si le célèbre GR 65 déjà fort emprunté depuis plusieurs semaines n’a pas nécessité d’intervention, il n’en a pas été de même pour trois autres repérés par Ludovic et Jean-François, bien moins empruntés. Débroussailleuses, cisailles, faucilles, sécateurs et autres tronçonneuses ont été indispensables pour les remettre en état. Le chemin de la Planque a même eu besoin de la pioche afin de canaliser l’eau et l’assainir sur une vingtaine de mètres.

L’efficacité des unes, des uns et des autres a permis de terminer cette opération dans la matinée. Tous se sont retrouvés à l’Auberge du Castel à 21 h 30 pour déguster le succulent repas, offert par la municipalité en remerciements. Un repas préparé par Grégory et Nadège, avec la complicité de leur fille.

Une opération similaire est prévue en septembre sur d’autres chemins.