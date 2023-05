Espalion. Orgue et vielle à roue à l’église paroissiale

Dans le cadre des journées mondiales de l’orgue, l’organiste David Lauer (photo), titulaire à la cathédrale Saint-Pierre de Condom (Gers) et Rémy Couvez spécialiste de la vielle à roue donneront trois concerts consécutifs dans la région : à l’église Notre-Dame De – Decazeville le vendredi 12 mai, sur l’orgue Stolz de l’église d’Entraygues le samedi 13 mai où le concert filmé en tribune sera retransmis en direct sur grand écran dans le chœur, et le dimanche 14 mai, à 20 h 30, sur l’orgue Puget, à l’église paroissiale d’Espalion. Au programme, des œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi, Monteverdi et des compositions de Rémy Couvez. La participation au panier sera libre.