Espalion. Tout le pôle jeune habillé aux couleurs du club

Le projet était de doter l’ensemble des licenciés du RCENA d’une veste logotée aux couleurs du club. L’école de rugby avait distribué les siennes pour le Noël des enfants et les seniors avaient reçu les leurs lors du stage de début de saison. Restait celles pour le pôle jeune qui regroupe les cadets (U16), les juniors (U19) et aussi les féminines moins de 18 ans (actuellement en rassemblement avec Rodez, Decazeville et Capdenac). Ce groupe compte à ce jour 65 jeunes licenciés au RCENA. Cette dernière dotation a pu voir le jour grâce à la mobilisation de cinq entreprises amies du club qui ont permis le financement à 100 % du projet. Fidelem de Bozouls, Noyer Constructions de Bozouls, Bozouls Viandes de Bozouls, Benoît l’Artisan de Laguiole et Célia de Laguiole ont été remerciés lors de la remise de ce vendredi soir en amont des phases finales de ces vestes fournies par l’équipementier sportif Eldera, le flocage ayant été réalisé par Signal-Pub sur Espalion.