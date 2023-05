Train à 1 euro en Occitanie : nouveau record de fréquentation pour le week-end du 8 mai

Le dispositif du train à 1 euro en Occitanie, déployé pour le week-end prolongé du 8 mai, a attiré un nombre record de voyageurs dans la région.

L'opération "Train à 1€" en Occitanie a battu un nouveau record. La Région et la SNCF ont communiqué, mercredi 10 mai, 48 heures après la fin du week-end prolongé.

166 000 voyageurs

Très exactement nommée "Premier week-end du mois à 1€", l'opération a enregistré "un nouveau record de fréquentation" : 136 000 billets à 1€ ont été vendus. Ainsi, ce sont plus de 166 000 personnes, comprenant les abonnés, qui ont voyagé en train liO, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai, "soit une fréquentation multipliée par 2 par rapport à un week-end comparable de 2022". 41 000 places supplémentaires avaient été proposées durant le week-end, "pour faire face à l'afflux de voyageurs".

"Lutter contre l'assignation à résidence"

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a salué une opération qui est "un moyen de lutter concrètement contre l'assignation à résidence, en permettant au plus grand nombre de découvrir d'autres horizons et d'accéder à des activités ou a des loisirs à travers toute la région".

Rendez-vous début juin

La Région et la SNCF donnent d'ores et déjà rendez-vous aux voyageurs pour la prochaine salve de billets à 1€. Ce sera pour le week-end des 3 et 4 juin 2023. Les tickets seront en vente dès le 24 mai.