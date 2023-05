A Espalion, les jardifolies ont célébré l’arrivée du printemps

L’association s’est mobilisée pour proposer une journée aux jardiniers et amateurs de la biodiversité.

Depuis une douzaine d’années, chaque mi-octobre l’association Les Jardifolies Le Cayrol organise une manifestation sur le jardin en automne avec diverses animations qui arrivent à drainer plusieurs milliers de personnes venues de tout le Nord-Aveyron. Depuis cinq ou six ans, l’association a souhaité donner un autre rendez-vous au printemps, aux jardiniers et amateurs de biodiversité au travers d’une matinée "troc aux plantes et outils de jardiniers".

Un rendez-vous chaleureux

Ce lundi 8 mai chacun pouvait échanger, donner, prendre… plants, boutures et aussi quelques petits secrets pour réussir son jardin, son aménagement de tour de maison ou simplement une belle balconnière sur sa terrasse. Un rendez-vous bien moins important que le Jardin d’automne mais tout aussi chaleureux. Tout comme le quine du jardinier de l’après-midi. Un quine qui a fait le bonheur des participants tant par la qualité des lots que par leur originalité (quine des arbres, des grillades, debout, des enfants ou surprise…).

Dans le cadre de cette journée une animation sur le fauchage à la faux était proposée. Passionné par cet outil, Alain Michelin a renseigné le public sur les critères de choix d’une faux, les réglages à effectuer selon la morphologie du faucheur et le type de chantier à effectuer, sur les techniques pour battre, aiguiser et utiliser efficacement cet outil.

Une démonstration

Sans renier le progrès de la mécanisation, l’abandon de la faux comme outil pour couper l’herbe au profit d’outils à moteur singeant vaguement le geste est, à ses yeux, une aberration évidente.

Le travail de ces engins bruyants n’est pas moins pénible et de surcroît moins rapide. Le résultat est un travail mal fait, destructeur pour le vivant. Alors que la faux, outil écologique, efficace, économique, silencieux et très agréable à utiliser. Ceci après un minimum d’apprentissage. C’était le but de cette démonstration.