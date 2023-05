À Luc-la-Primaube, les jeunes découvrent différents instruments de musique à la MJC

Parmi les nombreuses activités proposées par la MJC, on trouve plusieurs ateliers de musique. Des ateliers d’initiation à la guitare, à l’accordéon, au piano et à la batterie sont proposés.

Ainsi, David Biolchinii propose des ateliers individuels à la batterie, apprentissage avec solfège, manipulation des bâtons, travail en orchestre, à partir de 6 ans, ainsi que des ateliers guitare, styles rock, jazz, classique, chanson avec notions de solfège et d’harmonie, travail en orchestre à partir de 6 ans, le lundi de 17 heures à 20 heures.

Guitare au menu

Jérémie Terris, assure également des cours de guitare le lundi, le jeudi et le samedi avec initiation et perfectionnement dans divers styles (classique, folk, rock, variétés…). Mais aussi apprentissage de la théorie musicale en lien avec la pratique instrumentale et initiation à la pratique en ensemble à partir de 6 ans.

Ateliers piano

La MJC propose également des ateliers piano avec Laeticia Carlone le mercredi de 15 h 45 à 19 h 45 et Audrey Martin le jeudi de 16 h 15 à 20 h 15 avec découverte de la technique autour de morceaux de tous genres musicaux, (classique, boogie, variété) et apprentissage du solfège directement au piano à partir de 6 ans.

De l'accordéon

Quant aux ateliers d’initiation à l’accordéon, ils sont proposés le mercredi de 15 heures à 20 heures, salle Brienne à l’espace animation de Luc avec Guillaume Fric et le mercredi de 13 h 30 à 15 heures, de 19 heures à 19 h 30 et de 20 h 30 à 21 heures avec Lucia Genilloud.

Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr