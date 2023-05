Aveyron : un homme, animé par la vengeance, interpellé en pleine ville avec une hache

Rue de la Capelle, à Millau, un quadragénaire voulait en découdre à nouveau avec celui qui l'avait frappé.

Dimanche 7 mai, à 22 h 20, rue de la Capelle, à Millau, le commissariat est alerté par des passants qui remarquent la présence sur la voie publique d’un individu muni d’une hache de maçon. Il gesticule et dégrade une porte d’immeuble.

En plus de la hache, il avait aussi un couteau sur lui

Les effectifs de police secours arrivent sur les lieux, le désarment et l’interpellent. La hache en question est récupérée. Sur lui, est également trouvé un couteau.

Il voulait se venger

Conduit au commissariat et placé en garde à vue, ce Millavois de 41 ans voulait se venger d’une personne dont il s'est dit avoir été la victime lors d’une précédente algarade.

Il a été condamné

À l’issue de sa garde à vue et conformément aux instructions du procureur de la République, le quadragénaire a été présenté à la justice en comparution immédiate. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, d’une interdiction de paraître au centre-ville de Millau, de fréquenter les berges du Tarn et d’entrer en contact avec la victime.