CARTE. averses dans tout le pays, orages, grêle : 66 départements en vigilance jaune

Une majorité du pays est en vigilance jaune "orages" ce jeudi 11 mai. Averses, orages et même grêle dans certain secteurs sont attendus.

Ce jeudi 11 mai, les nuages dominent sur la majorité du pays. Ils s'accompagnent localement d'averses indique Météo France dans son dernier bulletin, qui a placé 66 départements en vigilance jaune "orages".

Ces ondées qui concernent surtout le centre-est et les abords des Pyrénées le matin se multiplieront dans toutes les régions dans l'après-midi et deviendront localement orageuses avec même des risques de grêle dans les Alpes-Maritimes.

En fin de journée, de plus fréquents orages traverseront la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Chutes de neige dans les Alpes et les Pyrénées

À noter que sur les massifs alpins et pyrénéens, des chutes de neige sont attendues dès 1500 à 1900 mètres d'altitude.

Au niveau des températures, Météo France indique que près de la Méditerranée, il fait 10 à 15 degrés le matin, 20 à 24 l'après-midi.

Ailleurs, les températures minimales sont comprises entre 6 et 10 degrés et les maximales n'excèdent pas 14 à 18 degrés en général, des valeurs plus dignes d'avril que de mai.