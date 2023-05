Football : Rodez encore diminué en défense pour affronter le Paris FC

Le Raf accueille le club de la capitale, samedi 13 mai à 19 heures, pour le compte de la 35e journée du championnat.

Les blessés ne sont pas encore sur pied. Absents depuis plusieurs semaines, les défenseurs centraux Kevin Boma, Aymen Abdennour et Joris Chougrani seront également indisponibles pour la réception du Paris FC, samedi 13 mai à 19 heures.

Andy Pembélé, prêté à Rodez par le club de la capitale cette saison, ne croisera pas non plus ses anciens partenaires. "Il a eu une petite rechute (de sa blessure aux ischios, NDLR) en fin de semaine dernière, mais rien de bien méchant", fait savoir le club.

À noter que la rencontre face au PFC pourrait être la dernière en sang et or pour Martin Adeline, prêté par Reims et sélectionné pour le mondial U20 avec la France.