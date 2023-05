Le Nutri-Score bientôt rendu obligatoire ? 320 scientifiques européens le demandent

Un rapport publié ce jeudi 11 mai 2023 par plus de 320 scientifiques et professionnels de santé, issus de 27 pays européens, demande de rendre le Nutri-Score obligatoire.

Plus de 320 scientifiques réunis dans "le Groupe des scientifiques et professionnels de la santé de l'UE soutenant Nutri-Score" ont publié un rapport pour défendre l'étiquette et son utilisation à l'échelle de l'Union Européenne, comme l'ont d'abord révélé nos confrères de France Info.

"Mise en œuvre immédiate et obligatoire"

Ce groupe de scientifiques pointe du doigt "les lobbies", qui, selon lui, "se mobilisent pour empêcher le Nutri-Score d'être choisi et font tout pour pousser à retarder son choix le plus longtemps possible". La demande de ce groupe formulée à la Commission Européenne est claire : "la mise en œuvre immédiate et obligatoire en Europe du label nutrition sur l'emballage", parlant de Nutri-Score comme "un outil scientifique de santé publique".

"Basé sur la science"

Ces mêmes scientifiques insistent sur un point, à savoir "rappeler aux autorités européennes la nécessité de rendre obligatoire en Europe un étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage basé sur la science, c'est le cas de Nutri-Score, prenant en compte les enjeux de santé publique auxquels l'Europe est confrontée et particulièrement le développement de maladies chroniques liées à la nutrition".

Le groupe dénonce encore l'action de "puissants lobbies", qui défendent "des intérêts purement économiques en Europe". Ces mêmes lobbies qui ont, selon les scientifiques, "réussi ces derniers mois à répandre au niveau européen leurs arguments trompeurs, niant totalement les preuves scientifiques à travers des plateformes, des groupes de réflexion, des associations, des médias..."

Depuis 2017

Comme le rappelle Santé Publique France, c'est en 2017 que le Nutri-Score a été mis en place pour la première fois en France. Il a été développé "pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et ainsi les aider à faire des choix éclairés". Le dispositif s'est notamment basé sur les travaux de l’équipe du professeur Serge Hercberg, président du programme national nutrition santé (PNNS) et directeur de l'unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle.

De A à E

Apposé en face avant des emballages, il est basé sur une échelle de cinq couleurs, et autant de lettres. Du vert foncé à l'orange foncé, et de A à E, le Nutri-Score permet d'optimiser son accessibilité. Il est établi sur la base d'un score prenant en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit noté, la teneur en nutriments et aliments à favoriser, et à limiter. C'est à l'issue de ce calcul que le score permet de donner une couleur et une note au produit.