Onet-le-Château : l’Athyrium a accueilli la première Coupe des Espoirs de boxe anglaise

Plus de 250 personnes étaient présentes ce diman-che 7 mai à l’Athyrium, pour assister à la première édition de la coupe des espoirs, organisée par le Hurricane Boxing Club et le comité Occitanie de Boxe anglaise.

"Nous remercions les officiels, dont les arbitres, le CTN Anthony Veniant et le président du comité Occitanie de boxe anglaise, Daniel Dubuc. Merci également à la mairie d’Onet (et à ses agents, en particulier Hameur Znida) et au conseil départemental. Merci enfin à l’ensemble des bénévoles pour leur aide et leur implication, mais aussi à l’ensemble des partenaires pour leur soutien (E. Leclerc Onet, BMW, Esprit Gourmet, Clinique Barber, CM Couverture, Deliviande, TDSC Equipementier, Agence DSI). C’est grâce à vous tous que cette manifestation peut voir lieu pour mettre en lumière notre sport…" résumera Mohamed El Yaacoubi, après la vidéo de présentation, afin de laisser place au tournoi.

Vingt-huit boxeurs en lice

Quatorze combats (en 3 reprises de 2 minutes) se sont enchaînés avec des boxeurs venant des clubs de toute l’Occitanie : BC EBAM de Vauvert, Olympic Boxing Tarn de Lavaur, TB Narbonne, Toulouse Minimes BC, Cahors Boxe, OM Figuerolles de Montpellier, BT Bagatelle de Toulouse, Y Fight Fit Club de Réalmont, Combat 31, LHERM de Perpignan (merci pour les casques !), Boxing Club albigeois 81, Boxing Club Union de Marvejols et bien sûr le Hurricane Boxing club d’Onet-le-Château. Puis l’évènement majeur de la soirée opposant la championne de France junior 2023 Chayma Baadi de l’Olympic Boxing Tarn face à Chaimaa Hafidi du BT Bagatelle. Une confrontation très serrée, qui a vu la victoire de la Toulousaine.

Respect, fair-play et partage

Cet évènement s’est déroulé dans le respect, l’écoute et le partage et a redonné de la noblesse à cet art pugilistique en plaçant les femmes sportives en lumière. Les amateurs ont eu une pesée digne des professionnels, avec le très attendu face à face des boxeurs et boxeuses. Le public, qui a beaucoup participé en encourageant les boxeurs et en les applaudissant, a eu droit à des rencontres équilibrées et de qualité.

Une super ambiance conviviale et sportive, avec beaucoup de joie et de bonne humeur, partagée avec les sportives et sportifs qui ont tous fait preuve de beaucoup de fair play. Les rendez-vous sont d’ailleurs déjà pris pour les prochaines compétitions de la coupe des espoirs, qui auront lieu tout au long du mois de mai, dans les autres villes de la région. Pour un coup d’essai et une première, ce fut un coup de maitre, salué par tous, une expérience extrêmement positive, qui ne peut être que rééditée.