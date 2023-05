Période bien connue des amateurs de jardinage, les Saints de Glace ont lieu chaque année, selon la croyance populaire, du 11 au 13 mai. Durant ces trois jours, des risques de gel seraient à prévoir.

En 2023, les trois jours des Saints de glaces s'annoncent effectivement plus frais que les autres.

En effet, d'après les prévisions météo, une perturbation très active s’étend sur toute la France, et s’accompagne de pluie et d’orages sur certaines parties du territoire.

Après cet épisode, une masse d’air polaire, plus fraîche que les normales de saison, devrait envelopper l’Hexagone.

Les trois saints de Glace

Depuis le Moyen-âge, on observe, en France, une période de baisse des températures en pleine saison printanière, aux alentours du 11, 12 et 13 mai.

À ces trois dates sont fêtés, dans le calendrier catholique, saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais. Il s'agit des Saints de Glace.

? Ce sont les Saints de Glace ces 11, 12 et 13 mai. Mais connaissez-vous vraiment leur signification ? On vous explique tout. https://t.co/oJtXkJIOsB — Météo Express (@MeteoExpress) May 11, 2023

Fait avéré pour certains, légende pour d'autres, reste que les Saints de glace étaient généralement évoqués pour échapper au gel tardif.

La météo

Les Saints de glace n’épargnent pas certaines régions, et peuvent toucher aussi bien le Sud que le Nord de la France.

Légende, tradition ou phénomène météorologique, cette période est crainte par les professionnels du jardinage et les agriculteurs. Si bien qu'il faut faire attention à la météo avant de planter ses semis pour éviter que les plantations et autres jeunes pousses ne souffrent.

Protéger ses plantes

Même si certaines plantes, bulbes, arbustes résistent plus au froid, il ne faut pas pour autant les négliger.

Pour ce faire, il est important de penser à rentrer les plantes en pot à l’intérieur, protéger ses semis sous serre ou sous des tunnels ou encore déposer un voile d’hivernage même sur les plantes non frileuses.

Car même si les plantes semblent plus robustes, il n’est pas impossible que le gel des Saints de Glace les abîme. Aussi, comme le conseille Maison&Travaux, "si vous avez planté en avril des semis de cressons, de radis, de carotte, de panais et de pois, vous pouvez les recouvrir. Cela permettra d’être sûr qu’ils ne craignent pas les éventuelles températures".

Ne pas planter trop tôt

Attention, aussi, à ne pas planter de manière trop précoce. Et pour cause, cerrtains végétaux sont plus craintifs que d'autres. et nécessitent d'être plantés lorsque les températures douces du printemps sont bien présentes.

Comme la météo reste assez variable en mai, il est important de planter certains semis après les Saints de Glace comme :

les haricots

les tomates

les aubergines

les courgettes

les poivrons

les melons

Côté fleurs, certaines ont aussi besoin de chaleur. Donc, il vaut mieux plante après les Saints de Glace :