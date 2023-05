Votre plus beau marché de France 2023 : Grenade ou Sète, il reste encore deux candidats d'Occitanie en lice, à vos votes !

Grenade en Haute-Garonne et Sète dans l'Hérault figurent parmi les 24 candidats qui concourent encore pour être élus Plus beau marché de France 2023. Le vote national est ouvert jusqu'au 25 mai pour déterminer qui seront les dix derniers qui se disputeront la place finale.

Pour la sixième édition, les internautes sont amenés à désigner le plus beau marché de France.

24 finalistes toujours en course

Après un vote régional duquel sont ressortis 24 finalistes, vous avez jusqu'au 25 mai 2023 pour choisir les dix derniers finalistes qui s'affronteront dans la dernière ligne droite. Le lauréat sera dévoilé lors de la semaine du 26 juin à l’issue de cet ultime vote et celui du super-jury.

Deux candidats en lice en Occitanie

L'édition 2023 voit s'affronter deux marchés en Occitanie. L'un dans l'ex-région Midi-Pyrénées, Grenade (Haute-Garonne). Il a été élu par les internautes parmi 16 marchés candidats sur la ligne de départ.

Grenade en Haute-Garonne

Située à environ 30 km au Nord-Ouest de Toulouse, Grenade accueille chaque samedi un marché typique de la région qui se tient sous et autour d’une halle médiévale, récemment refaite en torchis comme en 1 200 lors de sa construction.

Sète dans l'Hérault

Autre candidat, côté ex-Languedoc-Roussillon cette fois-ci, avec Sète, dans l'Hérault. Le marché se déroule tous les matins jusqu’à 13 h dans les halles de Sète. Le mercredi, il déborde dans les rues adjacentes.



Sur les étals, la terre et la mer s’entrecroisent : les traditionnelles tielles au poulpe et à la sauce tomate, les huîtres de l’étang de Thau, les moules farcies à la sétoise, la macaronade, les encornets farcis, la rouille de seiche ou la soupe de poisson à la sétoise ou la zézette de Sète (biscuit sablé).

L'Aveyron éliminé

Chaque département avait le droit de présenter deux marchés, en sachant que les régions étaient mentionnées selon l'ancienne dénomination. Autrement dit : retour des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et en Aveyron, Rodez et Villefranche-de-Rouergue étaient en lice. Mais les votants n'ont pas jeté leur dévolu sur les deux candidats aveyronnais, éliminés à l'issue du premier tour.

Créé en 2018 par Jean-Pierre Pernaut

L'événement avait été créé en 2018 à l’initiative de Jean-Pierre Pernaut. C'est l'occasion de mettre en valeur les nombreux marchés de France, symboles de proximité et de patrimoine des régions.

Les précédents vainqueurs

Outre le marché de Narbonne, en 2022, Votre plus beau marché compte à son palmarès ceux de Sanary-sur-Mer en 2018, Montbrison en 2019, Dieppe en 2020, et Étaples-sur-Mer en 2021.

Comment voter ?

Il vous suffit de cliquer sur ce lien et de choisir le marché de votre choix.