Aveyron : de la coupe de France du burger au livre "Burgé d'Aqui", découvrez 23 recettes 100 % aveyronnaises

Distingué à cinq reprises lors de la coupe de France de burger, l'Aveyronnais Thomas Saint-Léger publie son livre de recettes fait maison, "Burgé d'Aqui" qui sera présenté ce 13 mai, à 14 h, chez Big Cachou, à Rodez.

Ce livre va en faire saliver plus d’un. Thomas Saint-Léger, l’un des grands spécialistes aveyronnais du burger, cinq distinctions consécutives à la coupe de France, présente ce samedi 13 mai, son livre "Burgé d’Aqui".

Les recettes de 23 burgers

À l’intérieur, on y trouve les recettes de 23 burgers, sorties tout droit de son imagination et en hommage aux produits locaux, des recettes de pains, signées elles aussi de celui qui a aussi été boulanger, le tout habillé par de superbes photos signées Jean-Louis Bories. Avec celles-ci, on prend d’ailleurs toute la mesure de l’esthétique de ce produit qu’est le hamburger, qui est dans le top des plats préférés des Français.

"J'avais envie de laisser quelque chose à mes enfants"

"C’est durant la coupe de France que l’idée de faire ce livre est née. J’avais envie de laisser quelque chose de tout cela à mes enfants", explique ce papa de quatre enfants. S’il a commencé à écrire ce livre pendant qu’il œuvrait à l’Épi du Rouergue, c’est en tant que "Monsieur burger" de chez Big Gachou, cher à Sébastien Gaches, qu’il présente ce livre.

"Nous nous sommes rencontrés à une coupe de France et on a bien accroché", sourit Thomas Saint-Léger. "Thomas me fascine par sa passion du burger. Il arrive à assembler des saveurs extraordinaires de tous horizons avec des produits locaux ou des souvenirs qu’il va chercher dans son enfance ou ses rêves les plus fous", dit de lui celui qui s’est fait un nom avec le "Black Flambadou".

Il ne vous reste plus qu’à vous plonger dans les recettes de Lou Rouergat, le Bougre de piot, le Flor d’Aubrac, ou encore le dernier né qui sera présenté également ce samedi 13 mai 2023, le "Trésor de Rodès".

Rendez-vous ce samedi 13 mai à 14 heures, chez Big Gachou, avenue Victor-Hugo pour découvrir ce livre.