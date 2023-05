Aveyron : trois idées de lieux à visiter gratuitement pour la Nuit des musées

À Montrozier, à Salles-la-Source et à Espalion, le Département invite à passer la nuit au musée, samedi 13 mai, et à découvrir une programmation variée et ludique, gratuitement.

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit au musée et de voir ce qu’il s’y passe ? Samedi 13 mai, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, l’espace archéologique de Montrozier, le musée arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source et le musée des mœurs et coutumes à Espalion ouvrent leurs portes, de 14 heures à minuit.

Une programmation inédite et originale

Ces trois musées départementaux proposent une programmation intergénérationnelle, inédite et originale. "Le Département souhaite que la culture soit amenée partout et pour tous. Chaque musée participant à cet événement fait partie d’un territoire identifié et intéressant", explique Christine Presne, vice-présidente en charge de la culture. L’entrée et les animations sont gratuites, et offrent une manière festive, aux curieux, aux amateurs, aux petits et grands, de mieux connaître le patrimoine matériel et immatériel du département.

L’espace archéologique départemental à Montrozier

À l’espace archéologique départemental de Montrozier, cinq expositions à découvrir, une initiation à la fouille archéologique, l’accès libre à la grotte pour pratiquer l’art pariétal, une borne à selfie permettant d’immortaliser la venue des comédiennes de la compagnie "Mesdames A", une déambulation théâtrale dans le musée et au cœur du village, la diffusion des créations musicales de Léa Cuny Bret sur les empreintes et les sons de la préhistoire, des virgules musicales avec Léa Cuny Bret au saxophone et Alice Tabart à la voix.

Et ce n’est pas tout. La nouveauté cette année s’adresse au grand public, et plus particulièrement aux jeunes. L’espace archéologique lance une visite virtuelle de l’exposition avec quelques bonus tels que des interviews, permettant une immersion totale.

Arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source

À Salles-la-Source, des professionnels en horlogerie, en mosaïque et en taille de cadran solaire, viendront démontrer leurs savoir-faire.

Lecture du ciel nocturne dans le planétarium, mini-spectacles par deux classes de CP de l’école Pierre-Puel d’Onet-le-Château et de CE1-CE2 de l’école de Nuces, un atelier de fabrication d’un cadran solaire en papier, un parcours "jeu de la stratosphère" pour découvrir le musée sous forme de jeu, un spectacle du cirque extrême avec au menu, acrobatie aérienne, jonglerie, magie et jeux de lumière… Le musée arts et métiers traditionnels mise sur des animations ludiques pour aborder le thème de l’immersion dans l’espace et le temps.

Mœurs et coutumes à Espalion

Quant au musée des mœurs et coutumes à Espalion, cette journée est le résultat d’une collaboration entre le photographe Julien Coquentin, le musicien Francisco Estèves et des élèves de 5e d’Immaculé Conception. Exposition des créations, performance musicale et visuelle…

Les élèves travaillent, depuis le début de l’année, sur le thème de la vie en prison. En plus de cela, il y aura des visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire "Quand l’ailleurs est ici. Joseph Vaylet et les collections extra-européennes" et des visites guidées pour découvrir le milieu carcéral, trop peu connu de chacun.