CARTE. Natalité : région par région, où enregistre-t-on le moins et le plus de naissances ?

En mars 2023, selon l'Insee, 1 816 bébés sont nés en moyenne par jour, un chiffre qui ne cesse de baisser ces dernières années, notamment en Île-de-France et en Occitanie.

1 816 bébés sont nés en moyenne par jour en mars 2023 en France. C’est 7 % de moins qu’en mars 2022, et 7 % de moins qu’en mars 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres proviennent du dernier rapport de l'INSEE.

Le niveau de naissances le faible enregistré pour un mois de mars depuis 1994

Le niveau de naissances de mars 2023 est le plus faible enregistré depuis 1994, première année de disponibilité des données mensuelles sur le champ de la France métropolitaine et des Dom, à l’exception des naissances de janvier 2021, qui correspondaient à des conceptions pendant le premier confinement.

Depuis 1994, les mois où les naissances ont été les plus basses correspondent tous au début de l’année 2023 (janvier à mars 2023) ou au début de l’année 2021 (janvier et février 2021).

Plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946

Le pays a enregistré son plus faible nombre de naissances (723 000) depuis 1946. Plus inquiétant, le taux de fécondité avait diminué chaque année entre 2015 et 2020, après avoir oscillé autour de deux enfants par femme entre 2006 et 2014. Les femmes sont âgées de 31 ans en moyenne, lors de la naissance de leur premier enfant, contre 29,4 ans, vingt ans plus tôt.

Les chiffres par région

Dans toutes les régions de France métropolitaine, les naissances ont été moins nombreuses en mars 2023 qu’en mars 2020. La baisse la plus marquée est en Occitanie (-11 %) et la moins marquée en Bretagne (-2 %). Dans les Dom, les naissances ont augmenté à Mayotte et à La Réunion.

Les naissances enregistrées au mois de mars 2023 par rapport à mars 2020. Carte - INSEE

Auvergne Rhône-Alpes : - 8,1 en mars (- 6,6 en février, -11,1 en janvier)

- 8,1 en mars (- 6,6 en février, -11,1 en janvier) Bourgogne Franche Comté : -9,2 en mars (-1 en février, -11,5 en janvier)

-9,2 en mars (-1 en février, -11,5 en janvier) Bretagne : -2,2 en mars (-0,2 en février et -2,9 en janvier)

-2,2 en mars (-0,2 en février et -2,9 en janvier) Centre Val de Loire : -4,1 en mars (-3,8 en février et -4,8 en janvier)

-4,1 en mars (-3,8 en février et -4,8 en janvier) Corse : -8,2 en mars (-8,2 en février et -13,6 en janvier)

-8,2 en mars (-8,2 en février et -13,6 en janvier) Grand Est : -6,1 en mars (-4,3 en février et -15,1 en janvier)

-6,1 en mars (-4,3 en février et -15,1 en janvier) Guadeloupe : -12,4 en mars (-20 en février et -12,1 en janvier)

-12,4 en mars (-20 en février et -12,1 en janvier) Guyane : -9,8 en mars (-2,7 en février et +2,8 en janvier)

-9,8 en mars (-2,7 en février et +2,8 en janvier) Hauts de France : -4,4 en mars (-7,1 en février et -10,4 en janvier)

-4,4 en mars (-7,1 en février et -10,4 en janvier) Île-de-France : -10,2 en mars (-3,1 en février et -8,6 en janvier)

-10,2 en mars (-3,1 en février et -8,6 en janvier) La Réunion : -4,8 en mars (-1,7 en février et -3,4 en janvier)

-4,8 en mars (-1,7 en février et -3,4 en janvier) Martinique : -4,2 en mars (-5,2 en février et +3,2 en janvier)

-4,2 en mars (-5,2 en février et +3,2 en janvier) Mayotte : +3,9 en mars (+20,7 en février et +15,9 en janvier)

+3,9 en mars (+20,7 en février et +15,9 en janvier) Normandie : -7,6 en mars (-7 en février et -7,5 en janvier)

-7,6 en mars (-7 en février et -7,5 en janvier) Nouvelle-Aquitaine : -6,6 en mars (-3,1 en février et -10,1 en janvier)

-6,6 en mars (-3,1 en février et -10,1 en janvier) Occitanie : -10,6 en mars (0 en février et -8 en janvier)

-10,6 en mars (0 en février et -8 en janvier) Pays de la Loire : -5,1 en mars (-8,6 en février et -8,7 en janvier)

-5,1 en mars (-8,6 en février et -8,7 en janvier) Provence-Alpes-Côte-d'Azur : -9,3 en mars (-1,1 en février et -7,4 en janvier)

Dans les départements d'outre-mer, le constat est similaire, avec un record en Guadeloupe (-12,4%). À l'inverse, le département de Mayotte, considéré comme la "première maternité de France", est le seul à connaître un nombre de naissances en hausse (+3,9%).