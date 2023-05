CARTES. Orages et pluie : 62 départements placés en vigilance jaune par Météo France

Une partie du pays est en vigilance orages ce vendredi 12 mai, avec un temps instable et frais dans le Sud.

Ce vendredi 12 mai 2023, Météo France maintient sa vigilance jaune orages. 62 départements sont concernés selon le dernier bulletin émis à 6 h du matin.

12 départements en Occitanie

La région Occitanie n'est pas épargnée. Hormis l'Aude, les douze autres départements sont en alerte. Il s'agit de :

La pluie ne va pas épargnée la région Occitanie ce vendredi 12 mai.

l'Aveyron

la Haute-Garonne

le Gers

les Hautes-Pyrénées

l'Ariège

la Lozère

les Pyrénées-Orientales

le Tarn

le Tarn-et-Garonne

le Lot

L'Hérault

Le Gard

Côté prévisions, "le temps sera encore frais et instable au sud", prévoient les météorologistes. Si le temps demeurera plutôt sec "de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Pays de la Loire", en revanche "de Poitou-Charentes au Centre et jusqu'aux Hauts-de-France et Grand Est, le ciel restera très changeant".

Sur les régions côtières de la Méditerranée, "le ciel devrait être plus nuageux que jeudi". Puis, partout ailleurs, Météo France explique que le "temps sera très chaotique avec des averses qui se multiplient au fil des heures". Avec, par moments, "des risques d'orages".

De la neige, même, n'est pas à exclure dès 1 600 m sur les Pyrénées, et au-delà de 2 000 m sur les Alpes. Les températures restent encore bien fraîches pour la saison.

Les autres départements concernés par l'alerte

Deux-Sèvres

Indre-et-Loire

Vienne

Indre

Cher

Nièvre

Côte d'Or

Haute-Saône

Doubs

Jura

Saône-et-Loire

Allier

Creuse

Haute-Vienne

Charente

Charente-Maritime

Dordogne

Gironde

Corrèze

Puy-de-Dôme

Loire

Rhône

Ain

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Drôme

Ardèche

Hautes-Alpes

Vaucluse

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Var

Bouches-du-Rhône

Cantal

Haute-Loire

Haute-Corse

Nord

Ardennes

Meuse

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Haute-Marne

Corse du Sud

Des températures fraîches

Au petit matin, les températures oscilleront entre 5 et 9 degrés dans les terres, localement 3 ou 4°C aux abords du Massif central.

La pluie reste néanmoins bienvenue après un hiver historiquement sec. Météo France rappelle que "parmi les mois de printemps-été, le mois de mai est en moyenne en France celui où les cumuls de pluie sont les plus importants.