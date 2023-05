Villecomtal. Concert à La Fabrique du Rougier, le bonheur des amateurs de jazz

Le 7 mai, La Fabrique du Rougier a manqué de chaises pour permettre à tous les amateurs de jazz de trouver une place assise tant dans la salle qu’en extérieur. Certains étaient venus de loin, attirés par le renom des musiciens, Arik Stauss, chant et piano et sa compagne Sigal Adler Stauss qui est venue sur scène en accompagnement vocal de certains morceaux, Tony Margalejo, basse acoustique et guitariste, Nicolas Billi percussionniste. Pour débuter, David en son nom et au nom de sa compagne Iseult a souhaité la bienvenue à tout le monde et remercié les musiciens pour leur participation.

Et ce fut le concert, un très grand concert au cours duquel pianiste, bassiste, chanteurs et percussionniste ont fait une brillante démonstration de leurs précieux talents. Parmi les morceaux interprétés : Closing the Circle, Le Fel, Floating River, Doing it, Atumn Leaves… Des prestations différentes permettant d’élargir le champ musical du concert.

Certes les présentations faites en anglais par le pianiste ne furent pas comprises par tous et la musique du bassiste fut très discrète par rapport au piano et à la percussion.

Plusieurs adultes restaient debout, proches des ouvertures, des enfants venaient de temps à autre regarder les musiciens à travers les vitres.

À la mi-temps, dégustation des gâteries de La Fabrique et, à la reprise, Petteri est venu avec sa guitare, le bassiste a délaissé sa basse et pris sa guitare, un talentueux quatuor très applaudi.

Quels que soient les désirs de chacun et de tous, fin du concert malgré la prolongation des applaudissements. Difficile de quitter les lieux, mais ce fut cœur et tête un peu plus riches grâce à la qualité et au plaisir de cette fin de journée.