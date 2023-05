Bozouls. De nouveaux shorts pour les quilleurs

Le bureau des quilles de Bozouls a réuni l’ensemble des licenciés, lundi 8 mai, au terrain de quilles pour remettre aux joueurs et joueuses de nouveaux shorts floqués.

Afin de financer une grande partie de ces shorts, trois sponsors ont répondu présents : Philippe Mouysset, sponsor majeur avec son entreprise de charpente et sa boutique du joueur de quilles ; la société Technologie Marcel Mezy représentée par Marcel Mezy, et la société Fidelem représentée par David Chassang.

Le bureau de l’association des quilles de huit tient à remercier ces trois partenaires pour leur participation financière.

"Ces entreprises sont des partenaires très importants pour notre club, pour nos achats et manifestations passées, présentes et nous espérons futures, et je tiens également à remercier la mairie de Bozouls pour la mise à disposition du couvert des quilles, structure essentielle pour nos entraînements hivernaux ou par ces journées de pluies printanières", indiquait Élodie Fontanier, présidente du club et d’ajouter : "Ainsi que pour la participation matérielle pour l’ensemble de nos manifestations et surtout financière notamment grâce à l’obtention d’une aide supplémentaire lors de la tenue de la coupe du canyon du Dourdou 2023 en espérant que cette aide soit pérenne pour les futures coupes."

Un point sur ce début de saison

La saison de quille a déjà débuté pour l’ensemble des équipes. Le club a accueilli tout récemment la première manche du district Palanges Comtal.

Le rattrapage district Palanges Comtal est programmé le vendredi 12 mai en soirée. Le plateau école de quilles est lui programmé le vendredi 26 mai, encore en soirée. La coupe de l’Aveyron 3e série se disputera le vendredi 7 juillet toujours en soirée. La coupe du canyon du Dourdou est prévue en juillet et août, et le quine en octobre (date à définir).

À ce jour, le club de quilles de Bozouls compte 75 licenciés (15 vétérans, 23 seniors hommes, 9 seniors féminines, 12 jeunes de 13 à 18 ans et 16 enfants à l’école de quilles de 8 à 12 ans).

Les membres du bureau des quilles souhaitent une belle saison à tous ses licenciés, remplie de podiums, de beaucoup de 9, pas trop de 0, mais surtout que chacun prenne du plaisir à jouer.

Le verre de l’amitié a clôturé ce sympathique rassemblement.