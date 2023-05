Qui remportera la finale de l'Eurovision ? Le verdict sera connu samedi 13 mai 2023, à l'issue d'une soirée tant attendue. La France sera représentée par La Zarra, qui tentera d'apporter la sixième étoile à l'Hexagone.

La finale de la 67e édition de l'Eurovision se tiendra samedi 13 mai 2023. À Liverpool, 26 pays tenteront de remporter la victoire, pour succéder à l'Ukraine, victorieuse du côté de Turin lors du Concours précédent, en 2022. La France fait partie des finalistes, et elle a déjà été sacrée à cinq reprises !

1958-1977

Créé en 1956, l'Eurovision a d'abord été remporté par la Suisse, puis par les Pays-Bas. Dès 1958, la France va décrocher son premier titre et lancer une décennie dorée, où elle raflera le Concours en 1960, 1962 et 1969. Son cinquième et dernier titre est conquis en 1977.

1958 : André Claveau

La première victoire française est l'œuvre d'André Claveau. Le mercredi 12 mars 1958, il interprète "Dors, mon amour", en troisième position après les passages du Pays-Bas et du Luxembourg. 10 pays sont en lice : la France arrive en tête. Le chanteur alors âgé de 46 ans devient le premier homme à remporter le Concours, après les sacres de Lys Assia pour la Suisse et de Corry Brokken pour les Pays-Bas.

1960 : Jacqueline Boyer

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir l'Hexagone triompher de nouveau. En 1960, Jacqueline Boyer représente la France avec sa chanson Tom Pillibi. Le 29 mars, la chanteuse, qui a seulement 18 ans, est sacrée et apporte le deuxième titre à son pays. Avec 32 points, elle devance le Royaume-Uni (25 points) et le Luxembourg (15 points).

1962 : Isabelle Aubret

En 1962, la France et les Pays-Bas arrivent avec deux victoires chacun. lsabelle Aubret chante pour l'Hexagone : elle interprète "Un premier amour". Une prestation victorieuse pour l'artiste alors âgée de 23 ans, qui lui rapporte 26 points, soit le double de Monaco, arrivé en deuxième position. La France devient alors le pays le plus titré, avec trois victoires.

1969 : Frida Boccara

L'Eurovision livre un verdict inédit pour la finale de l'édition 1969, qui se déroule à Madrid. Quatre nations arrivent en tête, à égalité avec 18 points : elles sont toutes déclarées gagnantes. Dans ce quatuor victorieux figure la France, représentée par Frida Boccara. Elle chante "Un jour, un enfant" et devient à 28 ans, la quatrième artiste à faire gagner l'Hexagone au Concours. Cette année-là, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui ont donc également récolté 18 points, remportent aussi la compétition.

1977 : Marie Myriam

En 1977, la France compte sur Marie Myriam pour mettre fin à huit ans de disette et remporter le concours de l'Eurovision pour la cinquième fois. Symbole du destin, la finale se déroule le 7 mai, soit la veille du vingtième anniversaire de l'artiste. Un clin d'oeil qui lui réussira : sa performance au moment de chanter "L'Oiseau et l'Enfant" est remarquée et rapporte 136 points à la France, qui termine devant le Royaume-Uni (121 points) et l'Irlande (119 points).

À la recherche du sixième titre

Depuis, la France n'est jamais parvenue à remporter une nouvelle victoire. L'Irlande a connu son heure de gloire pour rafler sept Concours : c'est, à l'heure actuelle, la nation la plus titrée de l'Eurovision, devant la Suède, qui compte six trophées.

Ces dernières années, l'Hexagone peinait à se faire remarquer. 12e en 2017, 13e en 2018, 16e en 2019, la France a tout de même fait forte impression en 2021, quand Barbara Pavi a décroché la deuxième place, juste derrière l'Italie. Mais l'an passé, Alvan & Ahez ont été relégués au 24e rang...

Pour tenter de mettre fin à 46 ans de disette, l'Hexagone a jeté son dévolu sur La Zarra. La chanteuse de 35 ans, née à Montréal, interprétera son morceau "Evidemment", samedi 13 mai 2023, à Liverpool.