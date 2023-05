Spectateur des demi-finales de Coupe d'Europe dans lesquelles il n'avait plus de représentant, l'Hexagone a soufflé un grand coup, ce jeudi 11 mai 2023. Et dit un grand merci à West Ham...

Soulagement ! Le football français a respiré un grand coup à l'occasion des demi-finales aller de Coupes d'Europe, ce jeudi 11 mai 2023. Il avait les yeux rivés sur le match entre West Ham et l'AZ Alkmaar, en Conférence League.

Gros enjeu pour 2024-2025

La France occupe la cinquième place au rang UEFA, la fédération européenne de football. Une position qui permet à la Ligue 1 d'envoyer un club supplémentaire en Champions League à compter de la saison 2024-2025 : à ce jour, deux équipes sont directement qualifiées pour la reine des compétitions européennes, et un troisième passe par les barrages. Dès 2024, les trois premiers du championnat iront directement en phase de groupes de Ligue des Champions, et le quatrième passera par les barrages.

La menace hollandaise

Mais ce scénario a bien failli être anéanti. Alors qu'elle n'a plus aucun club engagé en Coupes d'Europe, la France a vu sa cinquième position être menacée par les Pays-Bas. Une chute au rang inférieur à la fin de cette saison aurait eu de très lourdes conséquences, puisque la Ligue 1 n'aurait donc pas pu bénéficier d'une place supplémentaire en Champions League, dès 2024.

Les Hollandais, qui rêvaient de chiper le 5e rang européen à la France pour pouvoir envoyer plus d'écuries dans l'élite du football continental, ont placé tous leurs espoirs sur l'AZ Alkmaar. Le 4e du championnat néerlandais, engagé en demi-finale de Conférence League, la troisième Coupe d'Europe, avait une mission : remporter tous ses matchs, autrement dit les deux demies et la finale, sans passer par les tirs au but.

L'AZ Alkmaar rate le coche

Ce qui aurait fait le bonheur des Pays-Bas et le malheur de la France, ne s'est pas produit. En demi-finale aller, le dernier club hollandais encore en lice sur la scène européenne a chuté sur la pelouse de West Ham (2-1). Pourtant, l'AZ Alkmaar avait fait une partie du travail, mis sur orbite par un but de Tijani Reijnders juste avant la mi-temps.

Mais grâce à un pénalty de Saïd Benrahma et une réalisation de Michail Antonio, les Londoniens ont renversé le match en deuxième période, pour s'imposer 2-1. En plus d'accroître leurs chances de se qualifier pour la finale, les Hammers ont donc rendu un grand service à la France.

En effet, même s'il remporte la demi-finale retour et la finale, l'AZ Allkmaar n'apportera pas suffisamment de points aux Pays-Bas pour passer devant l'Hexagone à la fin de cette saison. Il se devait, pour rappel, de gagner les trois matchs, sans tirs au but.

Quelle formule en 2024-2025 ?

C'est donc à compter de la saison 2024-2025 que la Ligue des Champions offrira un nouveau format. Il n'y aura plus 32 mais 36 équipes engagées, et elles ne seront plus divisées en huit groupes, mais formeront une seule et unique poule. Un système de chapeau de neuf équipes définira huit adversaires pour chaque club engagé : il disputera quatre rencontres à domiciles et autant à l'extérieur.

À l’issue de cette phase, les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale, et les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront des barrages à l'issue desquels les huit vainqueurs compléteront le tableau des huitièmes de finale.