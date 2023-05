Football : réception cruciale en vue du maintien en National 3 pour Onet contre Colomiers

En plein sprint final pour le maintien, les Castonétois (9e) s’offrent une deuxième réception consécutive en accueillant Colomiers (8e) samedi à 18 heures, avec l’obligation de récidiver la belle performance signée, le week-end dernier, face à Agde (3-1).

Premier non relégable. Un petit point d’avance sur les réservistes ruthénois (10e). À trois journées de la fin, Yoan Boscus et les siens ont toujours la tête hors de l’eau avec l’avantage à venir de recevoir deux fois (Colomiers, Bagnols) pour un seul déplacement (Beaucaire). Ils auraient certainement signé pour un tel scénario en début de saison à l’aube d’entrer dans l’inconnu. "Oui, j’aurais signé. Parce que ce championnat, avec la réforme, il devient encore plus difficile. Nous ne savions pas trop où nous mettions les pieds. Et nous sommes toujours dans la course avec des clubs de standing", confirme le jeune entraîneur. Après avoir été fringants notamment en deuxième période, samedi dernier, lors du succès face à Agde, le plus dur commence pour les jaune et bleu. Il faudra renouveler, a minima, la performance.

Hugo Bobek et Julien Brunet de retour de suspension

Recevoir deux fois de suite n’est jamais gage de succès. Et même si Bonnefous and co ont rempli la première partie de la mission avec brio, ils ont l’obligation de concrétiser mathématiquement l’opportunité offerte par le calendrier. Un succès pourrait les lancer sur une voie royale dans l’optique du maintien, suivant les résultats de la soirée.

Au moment du coup d’envoi samedi en fin d’après-midi, le capitaine Bobek, de retour de suspension comme Julien Brunet, et ses coéquipiers devront mettre le bleu de chauffe pour venir à bout des Columérins (8es). Ces derniers, tout juste relégués de National 2 et aux moyens incomparables avec l’OCF, n’étaient pas attendus si bas dans le classement et vendront chèrement leur peau. Cette rencontre devrait assurément valoir son pesant d’or. "Elle est déterminante même si rien ne sera fait à l’issue de celle-ci. Nous devons saisir cette grosse opportunité pour avancer encore un peu plus", analyse Yoan Boscus.

Côté effectif, le coach aveyronnais devra se passer de Schaab et Daurenjou (suspendus), ainsi que de Ricci (en phase de reprise). Pour les gardiens blessés, Bonnet et Rigaud, il semble probable qu’on ne les revoit pas avant la saison prochaine !

Le groupe : Q. Brunet, Enjalbert – Bonnefous, Legroux, Papot, Soulatges – Bobek, Durand, Lacroix, Malrieu, M’Dabhi, Vinicius – Ahammout, Brunet, Deplace, Fofana.