Gymnastique : Flavin, seul représentant aveyronnais de la finale nationale du Trophée fédéral de Rodez

Ce week-end, le club de l’Envol de Flavin présentera deux équipes sur les agrès ruthénois. Déjà une superbe performance pour ce club qui ne cesse de grandir année après année.

En début de saison, le club de Flavin n’aurait pas forcément parié sa trésorerie sur le fait qu’il alignerait deux formations ce week-end. Et pourtant, ce sera le cas samedi, entre 11 h 40 et 13 heures, et dimanche, entre 11 h 10 et 12 h 30. En effet, les équipes flavinoises des catégories "10 ans et plus" ainsi que "10-13 ans" ont réussi à se qualifier pour l’événement, lors du rendez-vous régional d’avril… à Flavin ! Une véritable performance, puisqu’elles seront les seules représentantes aveyronnaises du week-end. Autant dire que les ambitions du club ont été largement surpassées. " L’objectif était vraiment de qualifier les plus grandes, puisque certaines quitteront le club à la fin de la saison pour les études. Il a été atteint. Et puis, on a eu la surprise de qualifier les 10-13 ans aussi ", se félicite Sarah Constans, la coach des différentes troupes.

Et son président, Bruno Balitrand, qui occupe le poste depuis 17 ans, de poursuivre : " D’habitude, on arrive à qualifier une athlète, une catégorie, une équipe. Donc là, cette année, les objectifs sont largement atteints, d’autant que le week-end prochain, on aura Ilana (Wilfrid, 11 ans, NDLR) à Miramas aux championnats de France individuels. " Alors, pour ce club aveyronnais qui compte à ce jour 410 licenciés, le mois de mai s’annonce chargé. Et ô combien important.

Sans pression à Rodez

Si le moment tant attendu approche, le stress ne semble pas encore avoir pris le pas sur l’excitation dans les rangs flavinois. "On va donner le meilleur de nous-même, mais notre objectif est déjà atteint ! On est aux championnats de France et c’est déjà énorme. Les filles ont passé des heures et des heures à attendre ce moment-là, donc j’espère qu’elles vont arriver à ne pas avoir trop de pression. Mais je les sens motivées", explique Sarah Constans.

Des propos qui correspondent en tout cas à l’atmosphère joviale qui régnait dans le gymnase communal, hier après-midi. Il faut dire que la présence de formations réunionnaises et martiniquaises, débarquées cette semaine pour s’entraîner, sur les praticables était propice à ce climat. Bien que ces dernières n’aient pas encore fait le deuil du véritable climat de leur île natale, en témoigne un "Mais il fait froid dans ce pays !", lâché par l’une d’elles.

"Pour nos gymnastes, c’est juste génial de s’entraîner avec elles, ça leur apporte plein de choses, c’est une richesse énorme. On n’aurait pas connu ça si la finale n’avait pas eu lieu en Aveyron, c’est sûr ", reconnaît l’entraîneure.

Un bon résultat envisageable pour les plus grandes ?

Si la pression ne s’est pas encore invitée à Flavin, l’ambition, elle, y est bel et bien déjà. Au moins pour le groupe des "10 ans et plus" : " On va s’accrocher pour ne rien avoir à regretter et faire le meilleur résultat possible. Il faudra tout donner et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Les quatre gymnastes partiront avec la note maximale de départ, donc ça se jouera sur la réussite du jour. Chez les plus jeunes, il nous manque des éléments, donc forcément, on sait très bien qu’on ne va pas aller chercher les cinq premières places…" Mais qu’importe, Flavin a déjà réussi son envol en se qualifiant. Dernière étape : l’atterrissage, ce week-end.