Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le nouveau directeur départemental des pompiers en visite au centre de secours

Tout récemment, le colonel Mickaël Lecoq, directeur départemental et chef de corps des sapeurs-pompiers de l’Aveyron, en poste depuis le 11 avril dernier, s’est rendu au centre de secours de Jean-Louis-Ayrignac. Il était accompagné à cette occasion, par le Lieutenant-colonel Stéphane Coulon, chef du groupement territorial Centre-Nord.

Dans un premier temps, le capitaine Jean-Marc Courtial, chef de centre, lui a présenté le casernement et l’ensemble des véhicules.

Cette visite a également permis d’échanger avec les élus du secteur d’intervention, Christian Naudan, conseiller départemental, maire de Sainte-Eulalie-d’Olt et président de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac, Marc Bories, maire de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac et de Sébastien Cros, maire de Saint-Martin-de-Lenne. Les sapeurs-pompiers du centre de secours ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers de la section SLGL étaient présents en nombre pour faire connaissance avec le nouveau chef de corps. Celui-ci a pu se présenter et retracer les grandes étapes de son parcours professionnel très riche d’expériences, notamment la dernière en Polynésie française.

S’en est suivie une présentation individuelle de l’ensemble des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, puis une discussion franche et sincère au travers de questions qui lui ont été posées.

À l’issue de ces échanges, les participants ont eu l’agréable surprise de la visite de Jean-Claude Luche, ex-sénateur et ex-président du Conseil départemental de l’Aveyron, toujours très proche des sapeurs-pompiers de Saint-Geniez.

De l’avis unanime, cette rencontre a été fortement appréciée.