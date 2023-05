Espalion. Le troc de plantes a été une réussite

L’association Riz’Home présidée par Marie-Line Fric

et Sylvain Sudres cherche à créer du lien social autour

d’une activité jardinage et la préservation de la biodiversité

mise en pratique au jardin partagé.

Son rendez-vous de printemps pour une bourse d’échanges de plantes et graines avait lieu ce lundi après-midi salle de la gare. Une quarantaine de jardiniers venus de l’Espalionnais mais aussi de Salles-la-Source, Aubin, du Cantal, etc. ont proposé ou emporté plantes potagères, aromatiques, vivaces, décoratives et conseils pour les implanter, les associer au jardin et parfois les consommer. Plusieurs espèces, parfois peu connues ont même circulé sur les tables car ici l’importance de la biodiversité était entre convaincus.