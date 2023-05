La Salvetat-Peyralès. Les professionnels du tourisme visitent le village et ses alentours

Avant que la saison touristique ne commence, l’office de tourisme Aveyron Ségala a organisé une journée de découverte du territoire où étaient invités les socio-professionnels du Ségala (communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur et Pays ségali). Un moment placé sous le signe de la convivialité, destiné à approfondir les connaissances sur la destination et ses offres spécifiques. C’est par la visite de l’Auberge du Tilleul, fraîchement rouverte, que la journée a débuté. La quarantaine de participants ont été ensuite guidés par M. et Mme Brient, de l’association de sauvegarde du patrimoine de La Salvetat-Peyralès, pour une visite commentée de la statue menhir installée au rez-de-chaussée de la médiathèque intercommunale, en plein bourg. Direction ensuite la vallée du Viaur avec un arrêt pour découvrir la chapelle de Murat. C’est à l’Auberg’in du Port de la Besse, que le groupe a pu se restaurer et visiter les chambres d’hôtes. Les professionnels ont ensuite assisté à la présentation des nouveaux circuits VTT réalisés par la communauté de communes, et des services proposés par PM Évasion 12, balades accompagnées en VTT électriques et assistance enduro. Le programme s’est achevé par la visite et un temps de dégustation à la microbrasserie artisanale La grange des Dragons.

Cette journée a permis aux participants de mieux connaître les atouts de la destination Ségala, qui pourront désormais mieux conseiller les touristes.