À ce jour, l'Aveyron ne souffre pas de la sécheresse. Contrairement aux Pyrénées-Orientales en quête de pluie, le département, lui, est régulièrement arrosé. Ce vendredi 12 mai, depuis le début de la soirée, des cellules orageuses sévissent.

Une bonne partie de la semaine, l'Aveyron n'aura pas été épargnée par les épisodes de pluie et les orages. Depuis le week-end, comme de nombreux autres départements, le territoire aveyronnais est sous le coup d'une vigilance jaune orages.

Plusieurs cellules orageuses affectent l'Aveyron

En cette fin de journée de ce vendredi 12 mai, "plusieurs cellules orageuses affectent le département, comme, par exemple, sur le secteur de Saint-Rome de-Cernon", rapporte Météo Sud-Aveyron.

D'autres orages sont signalés sur les secteurs de Colombiès et Conques ainsi que sur le Larzac.

"Ils donnent localement un peu de grêles et de fortes pluies. Ils se déplacent d'Est en Ouest et affecteront le Saint-Affricain et le Ségala", indiquent encore les prévisionnistes.

58 départements en vigilance jaune

Dans son dernier bulletin météorologique réactualisé ce vendredi 12 mai à 16 h, Météo France maintient toujours 58 départements en vigilance jaune. Ce matin, à 6 h, ils étaient 62.

En Occitanie, l'alerte est levée pour la Lozère et les Pyrénées-Orientales. L'Aude n'est toujours pas concernée.

58 départements sont encore placés en vigilance jaune orages ce vendredi 12 mai. Capture d'écran - Météo France

Averses et coups de tonnerre ce samedi

Les conditions seront similaires ce samedi 13 mai "avec un ciel nuageux entrecoupé de quelques éclaircies. Des averses se déclencheront dans l'après-midi donnant parfois plus de 10 mm avec quelques coups de tonnerre possible".

Toujours selon Météo Sud-Aveyron, "le vent de Nord-Ouest soufflera sensiblement avec des rafales de 40-50km/h sur les hauteurs. Les températures seront stationnaires et fraîches. Autour de 4/7°C le matin, elles évolueront de 8/10°C sur les monts et les plateaux à 15/17°C dans le fond des vallées".

Depuis mardi, des cumuls de pluie au-dessus de 20 mm

Depuis mardi 9 mai, les cumuls de pluie ont dépassé 20 mm sur certains secteurs, notamment sur le Nord du département :