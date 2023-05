Michel Bras, Alice Moireau, Quentin Bourdy... Quand des chefs renommés cuisinent chez l'habitant

La 3e édition du festival "Bon esprit de clocher" se déroulera les 27 et 28 mai à Cassuéjouls.

Micro-festival qui allie art culinaire et musical au rythme de la convivialité, le cru 2023 s’avère réjouissant à Cassuéjouls. Sur le jardin de l’Aubrac, terre natale d’Alexandre Cammas, fondateur du guide Fooding, celui-ci s’amuse à faire de ce terrain de jeu un rendez-vous festif dans un esprit de partage.

Dix maisons, dix chefs

Un bon esprit de clocher, donc, qui verra à la Pentecôte, de belles têtes d’affiche au piano musical comme au piano gourmand. Avec comme nouveauté cette année pour la 3e édition, dix maisons du village qui accueilleront chacune un chef pour mitonner des bons plats au public.

Devine qui te fais à manger à midi : Bras ou Bourdy

En somme, devine qui te fais à manger à la maison ? Un concept dans l’esprit (bon et gourmand) souhaité par le maître des lieux qui a réussi à séduire Michel Bras, Alice Moireau, Quentin Bourdy, Émilie Fleys (Touosto, Rodez), Jonathan Riboulet (L’Argence, Sainte-Geneviève-sur-Argence), Vasco Baldisserotto (L’Opéra, Rodez), Oriane Journeau (Café Pandore, Sainte-Croix), Antoine Fourès (La Petite auberge, Bezonnes), Luc Pourrat (La Maison, Rodez).

"J’accompagne cette belle initiative qui permet de dynamiser le village ", résume Michel Bras qui ne sait pas encore à quelle sauce il fera manger les convives. La surprise du chef, donc. Qui n’en sera pas une pour Giovanni Passerini (élu meilleur restaurant italien de Paris) puisque ce chef revient à Cassuéjouls pour cuisiner chez Colette, "la gardienne du temple ", dixit Alexandre Cammas, transformée en clubbing samedi soir pour un DJ set.

Rétro et électro, le patrimoine est sans frontière. Et Alexandre Cammas d’ajouter : "Giovanni Paserini qui joue de la guitare, avait fini l’an dernier en faisant un bœuf. Il a tellement aimé ce moment qu’il revient avec son staff, c’est la mascotte du festival."

Après ces mises en bouche à l’accent transalpin et kebab revisité dans le four à pain communal, le menu musical est croustillant et tout aussi dépaysant avec Bertrand Belin dont le dernier disque "Tambour Vision" a été encensé par les critiques tout comme "Le cri du Caire".

Des airs venus de l’autre côté du berceau de la Méditerranée qui résonneront dans l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette de Cassuéjouls, comme une preuve d’amour envers tous les êtres humains. Dans un bon esprit au-delà de tout clocher.

Programme et réservations sur www.bonespritdeclocher.com/