Occitanie : des poulains trouvés dans un "état très préoccupant" dans un élevage du Lot, une enquête ouverte

Une enquête pour soupçons de maltraitance a été ouverte contre un élevage de chevaux situé dans la commune de Soucirac (Lot).

Le procureur de la République de Cahors (Lot) a annoncé, jeudi 11 mai, l’ouverture d’une enquête pour maltraitance animale visant un élevage de chevaux de la commune de Soucirac. Plusieurs animaux auraient été découverts dans un "état très préoccupant" et retirés à leur propriétaire rapporte Le Figaro .

Affamés et dans un état inquiétant

L’établissement visé, le "Haras des princes noirs", avait fait l’objet d’un contrôle de la gendarmerie le 5 mai dernier à la suite d’une "information préoccupante".

Accompagnés des agents de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), les militaires avaient alors découvert des équidés affamés et dans un état inquiétant, explique le quotidien.

Plus de 60 chevaux retirés

"Sur place, il était constaté la présence de plus de 60 chevaux et l’état très préoccupant de 7 poulains qui ont fait l’objet d’un retrait et d’un placement auprès d’associations", a précisé le magistrat note le Figaro. Le communiqué précise toutefois que les chevaux adultes n’affichaient "pas les mêmes carences".

L’enquête suit son cours.