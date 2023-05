Rodez. Plus de 500 élèves présents lors d’un forum sur le développement durable au lycée Monteil

Hier au lycée Monteil, de 10 h à 16 h, avait lieu un forum des éco-délégués, élèves engagés au sein de leurs classes sur la question de l’écologie. Un projet porté par Sandrine Gayrard, professeure de SVT mais aussi animatrice de l’éducation au développement durable pour le département de l’Aveyron. Environ 500 élèves du primaire, collège et lycée ruthénois étaient réunis pour contribuer au bien-être de tous, via le développement durable. "L’idée d’aujourd’hui est de valoriser les travaux des élèves, de se rencontrer, d’échanger des idées afin de se motiver pour l’avenir", explique l’enseignante. Pour cela, différents ateliers ont été mis en place ainsi que des interventions. Par exemple, les équipes de Micropolis ont évoqué la biodiversité, l’association Canopé a proposé des jeux, les pompiers ont expliqué les gestes qui sauvent… La question de la résilience était au cœur des échanges de la journée, notamment après les incendies dévastateurs de l’été 2022 en Aveyron. "Il est important de partager des idées pour s’adapter aux changements climatiques et atténuer les émissions de CO2", ont affirmé les intervenants. D’ailleurs, "les élèves réalisent un projet commun : une immense fresque qui propose de réfléchir et de créer la ville de demain. Imaginer le monde de demain est vraiment un travail de coopération", informe Sandrine Gayrard.

Ilona San