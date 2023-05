Luc-la-Primaube. Quinze coureurs à pied à la TransAubrac

Que ce soit sur le 105 km, le 50 ou le relais 4X25, les coureurs du club "Les Coureurs à Pied de Luc-la-Primaube" ont fait honneur aux tracés de la Transaubrac le samedi 22 avril. 15 licenciés du CPLP ont tout donné et atteint quelques belles performances. À commencer par celle d’Etienne Turq qui a bouclé le 105 km en 13 h 25, se classant ainsi 18e sur 426 partants. Parmi les autres exploits, celui d’Alexandre Mazenc qui a fait trembler le plateau de l’Aubrac terminant 31e du Trail du Capuchadou sur 701 partants en 5 h 37 suivi de près par Laurent Barbier, 92e en 6 h 13. "Les Déter-minées du CPLP", composée d’Audrey Leteneur, Joanna Fabry, Julie Gaubert et Elisabeth Grout se classent 9e équipe féminine sur le relais 4X25, en 13 h 18. Bravo à elles et à tous les autres qui, malgré des conditions météo loin d’être favorables, ont tous terminé sans abandonner !