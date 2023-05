Estaing. Repas de printemps du club des aînés ruraux

Les adhérents du club se sont retrouvés à la salle d’animation, vendredi 28 avril, pour partager le repas traditionnel de printemps. Celui-ci était préparé par Sandrine et son équipe de l’Auberge Saint-Fleuret. Félicitations à eux pour cet excellent repas.

C’est dans une ambiance gustative et festive que s’est déroulée cette rencontre animée par l’ami Gérard.

Le président du club a pu faire un bilan de l’association qui compte 120 adhérents, dont 11 nouveaux inscrits au cours de ce premier trimestre. Un rappel des prochaines manifestations a été fait : voyage du 5 au 9 juin, Le Verdon et la Côte d’Azur avec les amis nayracois. Les manifestations du second semestre seront annoncées ultérieurement. Des séances informatiques vont se mettre en place et seront assurées par Isabelle.

De même des ateliers de généalogie et paléographie sont prévus et devraient démarrer en septembre. Les personnes intéressées par ces deux formations peuvent contacter le bureau du club pour de plus amples informations.

Ce repas était aussi l’occasion de fêter un adhérent centenaire, Louis Catusse.

C’est dans ces moments de rencontre que l’on retrouve l’esprit de nos villages qui doit être mis en avant : "De la bonne entente jaillit l’harmonie, la concorde et la cordialité".