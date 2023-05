Rodez : par ici les sorties du week-end, ça commence ce vendredi soir avec conférence et théâtre

Nuit des musées, concerts, marche des libertés, expositions, dédicaces, conférences… Il y en a pour tous les goûts ce week-end ! Suivez le guide.

Vendredi 12 mai

Conférence. Les premières cartes rouergates vers 1500 : une représentation précadastrale ? Avec Juliette Dumasy, à 18 h 30 aux archives départementales.

Théâtre. À 19 heures, à la MJC, "Gourmandise ou il faut beaucoup aimer la vie Cie Les Bas-bleus / Séverine Coulon", dès 5 ans. À 20 h 30, au Chariot, les comédiens au Chariot présentent leur pièce "Une fleur sur les ruines" d’Olivier Jollivet ; cabaret impro théâtre à 20 h 30 à la MJC.

Concert. À 21 heures, à La Menuiserie, Dethals Quartet.

Samedi 13 mai

Marche des fiertés. Dès 11 heures, au jardin public, présence de divers stands, puis, à 14 heures, départ de la Marche des fiertés en musique avec Mamelle Bent et les Tamos Juntos. Au retour, à partir de 17 h 30, after gratuit. Musique avec N’Zassa Faré, DJ Ludo Ozka et DJ Anthony B, foodtrucks et buvette…

Nuit des musées. Au musée Denys-Puech, venez lampe torche à la main pour poser un autre regard sur les œuvres et l’architecture du musée ! Et découvrez également des œuvres de la classe de CM2 de l’école Ferdinand-Foch qui a travaillé sur la figure de Jules Ferry et de l’École française et des œuvres d’élèves de seconde inscrits en option arts plastiques au lycée François-d’Estaing qui ont mis en œuvre un projet artistique en lien avec la préhistoire et la représentation des corps.

Au musée Fenaille, une visite passionnée et passionnante à 20 h 30 en compagnie de Jean-Philippe Savignoni sur les trésors du musée ; à voir un travail des élèves de grande section de l’école maternelle Paraire autour de la Dame de Saint-Sernin, à partir de 22 heures, la cour de l’hôtel de Jouery résonnera des mots et des notes de Thomas Boudineau alias Le Flegmatic, avec guitare, piano et trombone.

Au musée Soulages, La Cie A animera la Nuit des musées grâce à une proposition théâtrale et musicale qui se déploiera ponctuellement dans les salles, au cours de la soirée. Entre 20 h 30 et 23 h 30, le musée propose des visites d’une quinzaine de minutes autour des différentes œuvres de la collection Soulages. En parallèle, présentation du travail des élèves de l’école primaire de Saint-Rome-de-Tarn. Puis, un atelier ouvert à tous où chacun pourra fabriquer son propre pinceau avant de le tester sera proposé. Diffusion de vidéos sur le projet chorégraphique, à l’initiative d’Elsa Decaudin, directrice artistique de la structure PulX.

Concert. À 17 heures, l’auditorium du conservatoire de l’école de musique, l’atelier Voix en Scène présente "Nous n’irons pas à l’opéra" ; à 20 heures, toujours à l’auditorium, l’atelier Voix en scène adultes propose une interprétation de La fille d’Opéra, en version oratorio ; à 20 h 30, concert d’orgue et violoncelle à la cathédrale (participation libre) avec Franck Besingrand et sa fille Estelle au violoncelle.

Théâtre. Les Martagons de l’Aubrac se produiront à 20 h 30 à la chapelle Saint-Joseph, rue Sarrus (entrée 12 €). Ils interpréteront la pièce de Rémi de Vos « Le ravissement d’Adèle » répondant à l’invitation du Lions Club de Rodez.

Nature. À 14 h 30, au départ du château de Combelles, sortie nature pour découvrir les orchidées et insectes.

Dédicace. De 10 heures à midi, à la Maison du livre, Nicolas Druart vient dédicacer son nouveau thriller « L’Instinct ».

Dimanche 14 mai

Nature. De 10 heures à 17 heures, au haras, premières « rencontres potagères » organisée par la Jeune chambre économique.

Spectacle. Au Club, pour les enfants, « A petits pas » de la Cie Hors-Logerie, à 9 h 30 (complet), 11 heures et 17 heures (à partir de 6 ans).