Gramond. Une sortie stockfisch réussie

Le club Réveil d’automne et le club des Trois clochers (Sauveterre, Jouels, Albagnac) ont collaboré pour leur traditionnelle sortie stockfisch.

La visite du château de Bournazel et de ses jardins a été l’activité du matin. Ce magnifique château de style Renaissance a subi depuis 2008 de nombreuses transformations après avoir été détruit en partie lors de la Révolution de 1789 et transformé en maison de convalescence dans les années 1980-1990.

La collection de meubles, de peintures et de sculptures replonge le visiteur dans une période allant du XVIe au XVIIIe siècle. Le déjeuner "stockfisch" au restaurant Le Racanel à Rignac a régalé tous les participants. L’après-midi, c’est la visite du musée "Nos campagnes d’autrefois" à Goutrens avec la découverte d’une collection de matériels et d’outils exceptionnels retraçant la vie rurale avant 1950 qui a passionné et rappelé de nombreux souvenirs aux adhérents.

Convivialité et bonne ambiance ont illuminé cette journée.