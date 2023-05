Bournazel. Visite guidée du jardin du château

Dimanche 14 mai, à 15 heures, dans le cadre de la "Journée mondiale de la topiaire", organisée par European Boxwood Society France (EBTS), le château de Bournazel offre la possibilité de visiter son "Jardin remarquable" accompagné du jardinier du château. Les participants recevront une visite guidée du Jardin Renaissance et assisteront à un atelier sur l’art et l’entretien du buis et de l’if topiaire.

Informations pratiques

Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l’accueil du château à 15 heures. Tarif = 12 €, possibilité de coupler avec la visite guidée du château l’après-midi = 22 €.

Réservation par mail :

chateau.de.bournazel@gmail.com