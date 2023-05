Druelle Balsac. Atelier pâtisserie enfant : un outil éducatif

Cuisiner avec des enfants peut être très amusant et plutôt salissant ! Mais malgré tout ce désordre, les enfants tirent de nombreux avantages de cette expérience. Il y a une grande satisfaction à faire quelque chose à partir de rien, surtout quand on peut le partager avec d’autres personnes. La pâtisserie présente de nombreux avantages fantastiques qui vont bien au-delà des friandises sur la table. Didier Bonhomme, président du club cuisine et pâtisserie, proposait dernièrement aux enfants un deuxième atelier pâtisserie. Ces ateliers en groupe améliorent le développement des enfants tout en passant de bons moments dans la cuisine. Il y a de nombreux avantages à inciter les enfants à faire un atelier pâtisserie. Il ne s’agit pas seulement de s’amuser, les enfants acquièrent des compétences précieuses pour la vie et l’éducation. Ils ont la joie de créer un plat et de le manger. En expliquant chaque étape d’une recette, les enfants peuvent apprendre qu’en lisant correctement et en suivant un processus étape par étape, ils sont capables de produire un résultat prédéterminé. Ils apprendront également la valeur de l’achèvement d’un projet. C’est bon pour leur estime de soi et c’est un élément essentiel de la vie.