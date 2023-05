Aveyron : extension, donation d'oeuvres, le musée Soulages de Rodez au coeur de vives tensions

Alors qu’une extension de l’établissement est en projet et qu’une nouvelle donation d’œuvres doit intervenir, la confiance entre le président Alfred Pacquement et plusieurs élus semble rompue.

Ces derniers jours, Pierre Soulages est de nouveau au cœur de l’actualité. De mystérieuses coulures sur trois de ses œuvres intéressent de près les chercheurs du CNRS et passionnent le monde de l’art, s’interrogeant à l’instar de la presse nationale et internationale sur ce phénomène peu courant…

Tensions au sein de la gouvernance

Mais, à Rodez, c’est une tout autre actualité qui entoure l’héritage du peintre, disparu en octobre dernier. Le développement de l’unique musée en son nom, au cœur de la ville, pourrait même être remis en cause !

Car voilà plusieurs semaines que des tensions ont éclaté au sein de sa gouvernance et que les différents conseils d’administration furent le théâtre de vifs échanges. Face à ces dissensions, un dernier en date du jeudi 4 mai a même été annulé à la dernière minute… Que se passe-t-il donc en interne, à l’heure où une extension du musée de plus de 2 000 m2 est en projet afin d’offrir un second souffle à l’établissement inauguré en 2014 ?

Une confiance rompue ?

Selon nos informations, Arnaud Viala et Christian Teyssèdre s’interrogent actuellement sur un possible conflit d’intérêts à la tête de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC), présidé par Alfred Pacquement.

Depuis 2019, ce dernier est également à la tête d’un fonds de dotation nommé "Pierre et Colette Soulages". Un fonds qui pourrait hériter ces prochains mois d’une large donation dans laquelle se trouvent les propriétés foncières du couple, les archives du peintre, des fameux "Outrenoir" et d’autres peintures célèbres…

"Il n'est pas possible que le musée soit lésé au profit de ce fonds"

Pour le président du Département et le maire de Rodez, cette possibilité remettrait ainsi en cause le projet d’extension. "Pour eux, il est n’est pas envisageable que le musée soit lésé au profit de ce fonds dans lequel se trouve le propre président de l’établissement ! Et surtout, qu’est-ce que ce fonds fera des œuvres s’il en hérite ? Les exposera-t-il ailleurs qu’ici ?", s’interroge également un membre du conseil d’administration, désireux de conserver son anonymat.

"On demande à l'Etat d'éclaircir ce sujet"

Contacté par téléphone, Alfred Pacquement s’est refusé à tout commentaire. Arnaud Viala et Christian Teyssèdre n’ont, eux également, pas souhaité s’épancher sur le sujet. "On s’interroge et on demande à l’État d’éclaircir ce sujet", a simplement confié le premier. Et d’indiquer qu’un nouveau conseil d’administration doit se tenir d’ici la fin du mois avec toutes les parties prenantes de l’EPCC : État, Région, Département, Agglo.

Les tensions s’apaiseront-elles à cette occasion ? Alfred Pacquement parviendra-t-il à rassurer les élus sur le futur de cette 4e donation du couple Soulages ? Et plus particulièrement sur l’avenir du musée… où l’encre n’a semble-t-il pas fini de couler !